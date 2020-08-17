Компания по производству вездеходов может уйти из Украины

Компания обратилась к профильным органам власти в Украине с запросом предложить условия, на которых она могла бы построить новый завод на территории Украины.

Компания по производству вездеходов Sherp намерена перенести производство из Украины в другую страну.

Об этом гендиректор компании Ярослав Пригара сообщил в Facebook.

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По словам Пригары о намерении построить новый завод в Sherp впервые заявили в прошлом году.

Тогда компания обратилась к профильным органам власти в Украине с запросом предложить условия, на которых она могла бы построить новый завод на территории Украины.

«Мы ответственно ездили на встречи, ответственно отвечали на поступившие вопросы, ответственно и настойчиво приглашали посмотреть наше производство и на текущий момент все еще ждем предложений», — добавил он.

Шесть стран вместо одной Украины

По словам Пригары, шесть стран пригласили разместить производство у них. Он отметил, что «все они имеют ВВП на душу населения значительно выше чем Украина, экономики некоторых стран больше нашей в десятки раз».

«Заинтересованность они озвучили на уровне официальных лиц уровня послов и министров, большинство из них лично побывали на нашем заводе. Уровень компенсаций, которые предлагаются, позволяют покрыть до 70% затрат на строительство нового завода. Справедливости ради, дома мы тоже не остались без внимания», - отметил Пригара.

Проверки

«За последние шесть месяцев у нас уже четвертая проверка государственных контролирующих органов, но мы к ним относимся с пониманием, так как отдаем отчет, что предприятие, отправляющее всю продукцию на экспорт и претендующее на возмещение НДС, ничего хорошего экономике принести не может», — написал он.

Слово за Украиной

Пригара добавил, что компания «ждет новостей от родного правительства» и пока наращивает производство в Киеве, закупает новые станки и оборудование.

«Но, если новостей не будет, то что нам останется делать? Будем производить там, где получим наиболее конкурентоспособные условия для нашей продукции. Как это делают другие производители. Иначе мы не выживем в этом высококонкурентном мире», — резюмировал он.

Что такое SHERP

Как сообщает Wikipedia, вездеход SHERP был создан на базе прототипа, разработанного петербургским инженером-изобретателем Алексеем Гарагашьяном. Позже украинский бизнесмен Владимир Школьник приобрел у него права на производство вездехода. Для доработки концепции для серийного производства в 2012 году он создал конструкторское бюро в Киеве.

В январе 2014 года Гарагашьян и Школьник основали в Санкт-Петербурге компанию по производству вездеходов. Завод был открыт в декабре того же года. Выпуск машин начался в 2015 году. К тому времени у Школьника уже был небольшой инжиниринговый центр под Киевом, где разработку Гарагашьяна усовершенствовали.

В феврале 2016 Шерп появился на британском шоу Top Gear, после чего автомобилем заинтересовались на Западе. В связи с ростом спроса компания запустила второе производство Шерпа в Киеве. Согласно выводам Киевской торгово-промышленной палаты, за первые 10 месяцев 2018 Киевский завод изготовил 89 машин, а численность рабочих составляла 122 человека.

На сегодня вездеходы Шерп изготавливаются на двух заводах - в России (для российского рынка) и в Украине (на экспорт). Кроме того, машины Шерп используют в МЧС России и ДСНС Украины.

В августе 2020 Владимир Школьник заявил о закрытии украинского производства вездехода и переносе его в Европу.

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Автор: Елена Коваленко