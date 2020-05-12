Сервисный центр МВД, который возобновил работу после двух месяцев карантина, опять недоступен

Сейчас онлайн-запись доступна только в сервисные центры Киева и Днепропетровской области.

В работе сервисного центра Министерства внутренних дел, который осуществляет регистрационные действия с автотранспортом, произошел сбой.

Сегодня, 12 мая, он возобновил свою работу после 2-месячного перерыва из-за карантина, который вызвал коронавирус, сообщили Факты ICTV.

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Сейчас онлайн-запись доступна только в сервисные центры Киева и Днепропетровской области.

Для того, чтобы записаться в очередь на получение услуги на сайте Главного сервисного центра сообщается, что можно позвонить на справочный телефон регионального сервисного центра МВД в соответствующем регионе.

Как сообщал ранее УНИАН, предыдущие два месяца украинцы были вынуждены откладывать операции покупки-продажи транспортных средств из-за общенационального карантина, который был необходим для сохранения жизни и здоровья украинцев.