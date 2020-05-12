В Украине возобновляют работу сервисные центры МВД (видео)

Во избежание очередей, Главным сервисным центром МВД разработана удобная услуга "Запись в электронную очередь".

Сегодня, 12 мая, после двух месяцев вынужденного перерыва на карантин, возобновляют свою работу Сервисные центры Министерства внутренних дел, осуществляющие регистрационные действия с автотранспортом.

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Об этом сообщает ТСН.ua.

Предыдущие два месяца украинцы были вынуждены откладывать операции по купле-продаже транспортных средств из-за общенационального карантина, который был необходим для сохранения жизни и здоровья украинцев.

Отмечается, что система Сервисных центров МВД не в состоянии за один день провести десятки тысяч перерегистраций авто, поэтому Главным сервисным центром МВД разработана удобная услуга "Запись в электронную очередь".

В случае отсутствия в нужном сервисном центре МВД электронной очереди запись на проведение услуг будут осуществлять по телефонам региональных сервисных центров МВД соответствующей области.

Подчеркивается, что онлайн-запись является индивидуальной и не может быть передана другому лицу.

Подробнее об этом можно узнать из следующего видеоматериала: