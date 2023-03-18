Ежемесячно война забирает из российского бюджета $8 - $9 млрд, которые покрывались Фондом национального благосостояния.

Этот год может стать переломным в экономическом воздействии санкций на Россию.

Об этом написал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram, отметив, что Международная рабочая группа по вопросам санкций против РФ Макфола-Ермака совместно с экспертами Киевской школы экономики опубликовали исследование влияния санкций на российскую экономику за последний год. По его словам, ключевой вывод – санкции работают, но есть возможности для их усиления.

"Исследователи едины во мнении, что влияние санкционной нагрузки на российскую экономику, в частности на ее торговлю и государственный сектор, продолжает усиливаться. Прежде всего это обусловлено внедрением экспортных ограничений на российские энергоносители, в частности на нефть и природный газ. Эксперты считают, что 2023 год может стать переломным в экономическом воздействии на страну-агрессора", - сообщил Ермак.

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Он добавил, что санкционное давление на РФ непременно влияет на ее дальнейшие возможности ведения войны. Руководитель ОП замечает, что даже в официальных источниках РФ признают ухудшение ключевых макроэкономических показателей в 2022 году: падение ВВП, рост уровня инфляции и безработицы, сокращение объемов инвестиций и тому подобное.

"Это доказывает правильность выбранной Украиной и ее союзниками стратегии влияния на агрессора. В то же время сохраняются и возможности для дальнейшего усиления давления", - отмечает Ермак.

Согласно исследованию, эффект от санкций имел значительную инерцию, и сейчас ощутимо влияет на российскую экономику.

В сообщении сказано, что профицит текущего платежного баланса существенно сокращается (-60% за период с II до IV квартала, и данные за декабрь – январь свидетельствуют об усилении этой динамики), а в 2023 году он составит $63 млрд (по сравнению с $227 млрд в 2022 году) с перспективой дальнейшего падения.

Наблюдается также падение курса рубля и рост инфляции: начиная с ноября 2022 года рубль потерял 20% стоимости, что создает предпосылки для роста потребительских цен. Из-за войны россияне беднеют и теряют доступ к качественным товарам и услугам.

Ссылаясь на данные исследования, Ермак отмечает, что сказывается и дефицит ликвидных ресурсов: ежемесячно война забирает из российского бюджета 8-9 млрд долл., которые покрывались Фондом национального благосостояния. "При таких темпах использования средств Кремль потеряет всю ликвидную часть ФНБ до конца 2023 года", - отметил он.

В сообщении сказано, что доходы от торговли нефтью и газом в этом году упадут примерно на 50%, а в долгосрочной перспективе ситуация для нефтегазовой отрасли РФ будет выглядеть еще более удручающей.

"Осуществляя давление на нефтегазовый сектор, мы бьем агрессора в самое сердце, обескровливаем его потенциал. Статистические данные довольно ярко отражают это влияние. Если в 2022 году ключевой составляющей экспортных поступлений стала продажа нефти и газа ( $350 млрд от общих $540 млрд сальдо торгового баланса), то уже сейчас наблюдаем падение доходов от продажи нефти и газа на 46%", - сообщил Ермак.

По его словам, санкционный режим еще далек от исчерпания потенциала и требует постоянного обновления и совершенствования.

"Россия пока имеет достаточный ресурс для продолжения войны, поэтому от мощности введенных санкций зависит скорость прекращения боевых действий", - подчеркнул Ермак. Он отметил, что приоритетные направления работы международной рабочей группы: снижение уровня ценовых лимитов на российские энергоносители, в частности на нефть, избегание исключений для государственных корпораций, непосредственно вовлеченных в агрессию против Украины, например "Росатом", обеспечение надлежащего контроля за соблюдением уже имеющихся санкций и решительное противодействие их обходу.

Санкции против РФ

США, Канада, Евросоюз и другие страны ввели широкомасштабные экономические санкции против РФ за ее нападение на Украину. Санкции время от времени усиливаются и увеличиваются. Так, Евросоюз ввел в действие уже 10 пакетов санкции против Кремля.

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