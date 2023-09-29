Литовская таможня разрешила только транзит в Калининградскую область.

Владельцев машин с российскими номерами обязали вывезти транспортные средства из Литвы. На выполнение этого требования дали шесть месяцев со дня въезда.

Литовский таможенный департамент обнародовал требования к авто с российскими номерами. В документе указано, что машины, зарегистрированные в РФ и въехавшие в Литву до 11 сентября 2023 года, должны выехать за пределы страны в течение шести месяцев со дня въезда.

В то же время разрешен транзитный проезд в Калининградскую область или из нее, но при условии, если в авто находится владелец и оформлен документ упрощенного транзита. В этом случае авто с российскими номерами может находится на территории Литвы не более суток.

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Запрет на въезд авто с российскими номерами – что известно

8 сентября Еврокомиссия объяснила, что в связи с введенными в октябре санкциями граждане Российской Федерации не могут ввозить на территорию Европейского Союза автомобили на российских номерах, ноутбуки, смартфоны, косметику и ряд других товаров.

В связи с этим въезд для авто с российскими номерами закрыли Эстония, Латвия, Литва, Финляндия и Польша.

Стоит отметить, что немецкая таможня начала изымать при въезде в страну у россиян авто с номерами РФ еще 5 сентября из-за нарушение закона Германии "О внешней торговле".

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