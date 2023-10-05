Самыми популярными на отечественном рынке остаются авто с бензиновыми двигателями.

Автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания продолжают доминировать на украинском рынка новых авто - их доля в продажах в этом месяце, как и в августе, составляла 68%.

Как сообщает "Укравтопром" в Telegram, самыми популярными на отечественном рынке остаются авто с бензиновыми двигателями. В сентябре они охватили 46% продаж новых легковушек. По сравнению с августовским результатом эта доля увеличилась на 4 процентных пункта.

При этом рыночная доля дизельных авто уменьшилась с 26% до 22%. Сегмент гибридов также потерял 2 п. п. относительно августа и составил - 17%. В то же время электромобили охватили 14% рынка новых авто, что на 2 п. п. больше, чем в августе.

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Доля авто из ГБО осталась на прежнем уровне - 1%. Лидерские позиции по сегментам заняли:

бензиновые авто - Mazda CX5;

дизельные - Renault Duster;

гибридные - Toyota RAV-4;

электро - Volkswagen ID.4;

авто с ГБО - Mitsubishi Outlander и Hyundai Tucson.

Украинский рынок авто - последние новости

Согласно данным "Укравтопрома", всего с января по сентябрь этого года украинцы приобрели 43,9 тыс. новых легковых авто. Таким образом рынок увеличился на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, за прошлый месяц украинцы приобрели 5,7 тыс новых легковых автомобилей. Таким образом, относительно сентября 2022 года спрос на новые легковушки вырос на 67%. Первенство на рынке продолжает удерживать японская марка - Toyota. За месяц в Украине было зарегистрировано 960 новых таких авто.

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