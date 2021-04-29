Лоукостер Ryanair в конце октября 2021 года откроет новую базу в аэропорту Рига с двумя самолетами и увеличит маршрутную сеть из столицы Латвии в два раза до 30 направлений.

Об этом сообщает Avianews.

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После расширения своего присутствия в Риге лоукостер будет выполнять суммарно 95 вылетов в неделю из главного аэропорта Латвии.

Из 16 новых маршрутов два будут в Украину. Ryanair хочет соединить прямыми рейсами Ригу с киевским аэропортом Борисполь 1 ноября 2021 года и Львовом 31 октября 2021 года.

По обоим маршрутам частота полетов составит два раза в неделю. Фактическим оператором выступит польская дочка Ryanair — Buzz.

Лоукостер уже открыл продажу билетов на эти направления. Однако в примечании он указал, что маршруты подлежат одобрению со стороны властей.

Кроме Киева и Львова список новых направлений Ryanair из Риги включает Орхус, Бристоль, Будапешт, Гетеборг, Краков, Малагу, Мемминген, Варшаву-Модлин, Палермо, Париж-Бове, Рим-Чампино, Торп, Франкфурт-Хан и Венецию-Тревизо.

Расписание рейсов Ryanair Рига-Львов-Рига

Рига 07:15 → Киев 08:55, понедельник, пятница

Киев 09:30 → Рига 11:10, понедельник, пятница

Расписание рейсов Ryanair Рига-Львов-Рига

Рига 06:45 → Львов 08:20, четверг

Львов 08:45 → Рига 10:20, четверг

Рига 15:40 → Львов 17:15, воскресенье

Львов 17:40 → Рига 19:15, воскресенье

Авиабилеты Киев-Рига и Львов-Рига

Ryanair продает авиабилеты Киев-Рига по цене от 40 евро в одну сторону, авиабилеты Львов-Рига — по цене от 33 евро в одну сторону.

Самый низкий тариф Value включает перевозку только небольшой ручной клади с габаритами до 40х25х20 см без ограничения по весу.

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Автор: Елена Коваленко