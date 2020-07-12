В Киеве из-за ремонта частично ограничили движение на Аллее Героев Крут
12:13, 12 июля 2020Транспорт
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Движение частично ограничено до 21.00.
Продолжается ремонт дорожного покрытия / Фото УНИАН
Сегодня, 12 июля 2020 года, в Печерском районе Киева на Аллее Героев Крут частично ограничивается движение транспорта до 21:00.
Об этом сообщили в КК "Киевавтодор".
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"На Аллее Героев Крут продолжается средний ремонт покрытия. Дорожники в течение дня будут укладывать новый асфальт, работы будут выполнять по всей длине аллеи. Работы выполнят при благоприятных погодных условиях", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в Киеве с 9 июля было частично ограничено движение по Шулявскому путепроводу.
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