В Киеве частично ограничат движение по Шулявскому мосту

Ограничения вводят на 8-10 дней начиная с 9 июля.

В Киеве с 9 июля будет частично ограничено движение по Шулявскому путепроводу.

Об этом сообщил Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской госадминистрации на странице в Facebook.

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"В связи с подготовкой к укладке верхних слоев подходов, сопряжению асфальтобетонного покрытия подходов с основным проездом Шулявского путепровода, произойдет частичное ограничение движения транспортных средств по путепроводу", - говорится в сообщении.

Как сообщается, срок выполнения работ 8-10 дней.

Напомним, в экспертизу передан проект корректировки сметы реконструкции Шулявского путепровода, согласно которому повысится общая стоимость строительных работ. Общая стоимость моста может вырасти до 1,726 млрд грн.

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