"Укравтодор" планирует в полностью обновить трассу Киев-Одесса

Отмечается, что в этом году стартует капитальный ремонт в Киевской области, это 40-километровый участок между Белой Церковью и Ставище.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") планирует в 2020-2021 годах полностью обновить трассу М-05 Киев-Одесса.

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Как сообщила пресс-служба агентства, трасса М-05 - один из приоритетных проектов и планируется системное обновление дороги на всем протяжении. Это не только проектирование и капитальный ремонт, но и развитие придорожной инфраструктуры, устройство современных площадок отдыха, установления площадок Weigh-in-Motion и ряд мер безопасности.

"В Киевской и Черкасской областях в этом году отремонтировано сплошной участок дороги в 25 километров. Отремонтированные 25 километров дороги - приблизили нас к цели на 2021 год - провести капитальный ремонт М-05 на всей протяженности. Для этого мы уже проектируем участки в трех областях", - цитирует пресс-служба главу "Укравтодора" Александра Кубракова.

Также, по словам Кубракова, в этом году начнется строительство развязок.

"Одна будет у Виты Почтовой, другая - в Чабанах. Стратегически мы планируем полностью отказаться от левых поворотов на трассах международного значения", - отметил Кубраков.

В этом году также стартует капитальный ремонт в Киевской области, это 40-километровый участок между Белой Церковью и Ставище.

"Сейчас подрядчик осуществляет подготовительные мероприятия. Ожидается решение Государственной архитектурно-строительной инспекции для старта ремонтных работ. Ремонт осуществляется в рамках проекта "Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подходах к Киеву" за счет займов Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР)", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на участок дороги, проходящей через Черкасскую область, разрабатывается проектно-сметная документация на ремонт дороги в 85 км, а работы стартуют в 2021 году.

Кроме того в Кировоградской области уже идут тендерные процедуры на разработку проектная документация на ремонт участков дороги общей протяженностью 50,3 км, которые планируется завершить в 2021 году.

В Одесской области планируется отремонтировать 174 км трассы М-05, по состоянию на сегодня объявлено тендерные закупки на разработку проектной документации.

Также в 2020 году запланировано отремонтировать правый проезд моста на Хаджибейском лимане (445 км) и открыть по нему движение автотранспорта.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укравтодор" определил победителя тендера по строительству транспортных развязок вокруг Киева, которым стала компания Euro-Asian Construction Corporation Evrascon.

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