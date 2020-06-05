Депутаты хотят направить деньги из фонда борьбы с коронавирусом на дороги

Верховная Рада в апреле создала спецфонд по борьбе с коронавирусом объемом 64,7 млрд грн.

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект, позволяющий использовать средства специального фонда государственного бюджета по борьбе с коронавирусом на строительство и ремонт автодорог.

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта №3509 «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» в первом чтении проголосовали 274 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как отметил заместитель главы Комитета по вопросам бюджета Александр Трухин, предлагаемые изменения расширяют направления использования средств стабилизационного фонда, а приоритет и направления использования этих средств будет определять только правительство.

«Законопроект предусматривает возможность направления средств стабилизационного фонда, созданного в сложные для государства времена, на улучшение транспортного сообщения, строительство и реконструкцию, капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля Верховная Рада приняла изменения в закон о госбюджете на 2020 год, согласно которым был создан спецфонд по борьбе с коронавирусом объемом 64,7 млрд грн.

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