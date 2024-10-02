Таможня предупреждает, что пропуск будет ограничен как минимум до 11 часов.

Пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией временно приостановил пропускные операции, сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Отмечается, что приостановление работы пограничного пункта пропуска связано с ночной атакой врага на Украину. Сейчас осуществляются мероприятия по стабилизации функционирования "Орловки".

Предварительно, пропускные операции временно приостановлены до 11:00. Украинцев призывают учесть это при планировании поездок.

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Ночная атака на Украину

Как сообщал УНИАН, ночью во вторник, 1 октября, российская оккупационная армия атаковала Сумскую область, нанеся удар по критической инфраструктуре. По предварительным данным, обесточены Шосткинская, Глуховская и Ямпольская территориальные общины.

Зато рано утром 2 октября россияне запустили управляемую авиационную бомбу по Киевскому району Харькова. По сведениям мэра, на месте "прилета" работают профильные службы, продолжается обследование. "К счастью, жертв нет", - добавил глава города.

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