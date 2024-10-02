Без света могли остаться три территориальные общины.

Ночью во вторник, 1 октября, российская оккупационная армия атаковала Сумскую область, нанеся удар по критической инфраструктуре.

В Telegram-канале Сумской областной военной администрации сообщается, что под ударом беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed" оказались объекты критической инфраструктуры Шосткинского района. По предварительным данным, обесточены Шосткинская, Глуховская и Ямпольская территориальные общины.

"Противовоздушные бои продолжаются. Наши подразделения ПВО работают над уничтожением вражеских средств поражения. Аварийно-спасательные службы начали работу по ликвидации последствий атаки россиян", - говорится в сообщении от 23:40.

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Атаки дронов на Украину

Вечером Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщало о российских дронах-камикадзе в небе Украины. Сейчас тревога объявлена только в Киевской, Черниговской и Сумской областях.

Напомним, в сентябре оккупанты ежедневно запускали "шахеды" по Украине, такое зафиксировали впервые за все годы войны с Россией.

На прошлой неделе майор запаса украинских Вооруженных сил Алексей Гетьман сказал, что россияне имели время для накопления ракет, поэтому вскоре они могут совершить новый массированный обстрел.

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