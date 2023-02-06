Под руководством подозреваемого российская авиакомпания в 2014-2019 годах осуществила не менее 1 тыс. 226 рейсов в закрытый Украиной аэропорт "Симферополь".

Прокуратура сообщила о подозрении бывшему генеральному директору российской авиакомпании "Сибирь" (работает под брендом "S7 Airlines", - УНИАН) из-за незаконных перелетов из России в оккупированный Крым.

Об этом сообщает прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя. Экс-руководителя S7 Airlines подозревают в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины с оккупированного полуострова Крым (ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, подозреваемый с 2014 по 2019 года занимал должность генерального директора подсанкционной в Украине "авиакомпании "Сибирь".

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"Используя свое служебное положение и имея соответствующий функционал, подозреваемый организовал преступную схему, которая заключалась в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины с РФ на территорию оккупированного полуострова Крым и в обратном направлении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что регулярные рейсы "Москва-Симферополь-Москва" осуществлялись после закрытия всех воздушных пунктов пропуска через украинскую государственную границу, а также вопреки нормам международного права и национального законодательства Украины.

"Под руководством подозреваемого российская авиакомпания с 2014 по 2019 годы осуществила не менее 1 тыс. 226 рейсов в закрытый Украиной аэропорт "Симферополь" и в обратном направлении", - отметили в прокуратуре.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, подозрение получил экс-гендиректор российской подсанкционной компании "Сибирь" Владимир Николаевич Объедков, организовавший авиаперелеты из России в Крым.

Подозрения россиянам за соучастие в агрессии РФ

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины сообщила о подозрение генеральному директору компании "Российские железные дороги" Олегу Белозерову, который способствовал полномасштабному вторжению Российской Федерации в Украину. Как свидетельствуют материалы следствия, он организовал доставку железнодорожным транспортом российской бронетехники и личного состава в направлении государственной границы Украины и на временно оккупированные территории нашего государства.

Ранее украинские правоохранители сообщили о подозрении в совершении военных преступлений главе российской ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину. Он при поддержке российских властей занимается вербовкой, подготовкой и управлением подчиненных ему наемников, которых потом используют в войне против Украины.

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