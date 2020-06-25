В сети показали длиннющую пробку из грузовиков на Северном мосту в Киеве (видео)
15:55, 25 июня 2020Транспорт
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На Северном мосту – один длиннющий затор.
Грузовики застряли в пробке / скриншот
В сети показали, как выглядит огромная пробка из грузовиков на Северном мосту в Киеве.
Соответствующее видео обнародовано в Telegram-канале «Киев сейчас».
Отмечается, что пробка начинается на улице Шухевича и тянется по Северному мосту. Соответственно, водителям не советуют ехать по этому пути.
Видео: "Киев сечас"
В сети показали видео гигантской пробки на Северном мосту в Киеве
Как сообщал УНИАН, на дорогах Киева днем наблюдаются существенные пробки.
В частности, значительные пробки имеют место в районе станции метро Осокорки и Левобережная. На Северном мосту – одна длиннющая пробка в сторону правого берега, которая тянется с остановки генерала Ватутина до проспекта Степана Бандеры.
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