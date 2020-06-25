В Киеве днем наблюдаются огромные пробки: особенно не повезло жителям Троещины
На дорогах Киева днем наблюдаются существенные пробки.
Как свидетельствуют данные Google-карты, на некоторых участках пробки вызваны ремонтными работами и ДТП.
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В частности, значительные пробки имеют место в районе станции метро Осокорки и Левобережная. На Северном мосту – один длиннющий затор в сторону правого берега, который тянется с остановки генерала Ватутина до проспекта Степана Бандеры.
Также огромная пробки фиксируется на Набережном шоссе от района Киево-Печерской Лавры к пешеходному мосту на Труханов остров.
В центре проблемы с трафиком – на бульварах Дружбы народов (возле станции метро) и Тараса Шевченко около станции метро Университет.
Отметим, пробки – это одна из главных инфраструктурных проблем украинской столицы. Проблемы на дорогах Киева возникают чуть ли не каждый день.
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