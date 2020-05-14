Киев с самого утра сковали пробки: что происходит на дорогах столицы (карта)

Проехать можно, но далеко не везде.

В Киеве в четверг утром из-за дождливой погоды и большого скопления транспорта образовались довольно крупные пробки на дорогах.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

Судя по информации, представленной там, наиболее сложная ситуация традиционно на магистралях, ведущих с левого берега на правый. В частности - на всех мостах через Днепр. Тянучки образовались еще на подъездах к мостам - на проспектах Броварском, Бажана, Соборности, Шухевича, Дарницком шоссе.

На правобережной части города сейчас сложно проехать на отдельных участках проспектах Победы и Глушкова, бульвара Шевченко, Набережном шоссе, улицах Набержно-Крещатицкой, Мечникова, Бассейной и других.

При этом пробки отсутствуют на улицах Подола.

Как сообщал УНИАН, вчера в Киеве было заблокировано движение транспорта из-за протеста предпринимателей в центре города.