Чиновники намерены реализовать масштабный проект.

Искусственный интеллект привлекут для борьбы с киевскими пробками - планируется внедрение интеллектуальной транспортной системы.

Об этом заявил глава Научно-технического совета Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Петр Оленич, пишет сайт 44.ua.

Он подчеркнул: работа над разработкой системы для Киева уже началась. Будущий проект намерена поддержать крупная европейская компания, специализирующаяся на внедрении системы оптимизации трафика в крупных городах с помощью искусственного интеллекта.

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"У нас есть такая цель - за пять лет до неузнаваемости изменить Киев и разобраться с проблемой пробок. Ведь каждому из нас уже надоело опаздывать на любую встречу из-за проблем на дорогах", - отметил Оленич.

Сегодня утром в Киеве в очередной раз образовались пробки по основным магистралям, ведущим из спальных районов в центр города.

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Автор: Юрий Годован