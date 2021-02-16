Движение по столице затруднено из-за множества ДТП.

В Киеве сегодня с самого утра образовалось множество пробок. Повсеместно фиксируются ДТП, из-за чего передвигаться по столице становится еще труднее.

УНИАН предлагает ознакомиться с актуальной ситуацией на столичных дорогах. Данные взяты с сервиса Google Maps.

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Традиционно пробки образовались на въездах в Киев. Осложняют ситуацию ДТП, которые произошли в районе метро "Святошин" и "Выставочный центр", также две аварии произошли на ул. Богатырской.

Движение практически остановилось на пр. Победы от с.м. "Житомирская" до с.м. "Берестейская". Такая же сложная ситуация наблюдается на отрезке от с.м. "Политехнический институт" до с.м. "Университет".

Также пробки сковали ул. Богатырскую, Щусева, Парково-Сырецкую, Дегтяревскую, проспект Лобановского, Голосеевский проспект, бульвар Леси Украинки в сторону центра, ул. Набережно-Крещатицкую и Набережно-Рыбальскую включая Гаванский мост.

Затруднено движение на всех мостах через Днепр в сторону Правого берега.

На Левом берегу в пробках остановились бульвар Перова, пр. Освободителей, ул. Миропольская, Броварской проспект, а также проспект Бажана от с.м. "Позняки" до Южного моста.

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Автор: Екатерина Лиманская