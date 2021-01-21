В районе правительственного квартала произошло сразу 4 ДТП.

По состоянию на 9 утра 21 января дороги ряд ключевых дорог Киева перегружен. Как свидетельствуют данные карт Google, тяжелая ситуация с движением сложилась на правом берегу столицы.

Пробки на мостах в Киеве

Этим утром сильных пробок на мостах через Днепр не наблюдается, хотя транспорт и движется с задержкой. Пробка образовалась на проспекте Романа Шухевича перед Северным мостом, в направлении правого берега. Аналогичная ситуация сложилась на Русановском мосту, перед мостом Метро. На Южном мосту ведутся дорожные работы. Перед Южным мостом также возникла пробка.

Пробки на Левом берегу Киева

На левом берегу пробки возникли в районе станций метро «Левобережная», «Дарница» и «Черниговская». В районе «Черниговской» произошло два ДТП. Движение также осложнено на Дарницкой площади.

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Пробки на Правом берегу Киева

Пробки тянутся вдоль Днепра: по улице Набережно-Рыбальской и Набережно-Крещатицкой, а также по Набережному шоссе. Проезд через Подол также осложнен. На улице Новоконстантиновской – ДТП и большая пробка.

Большие пробки возникли на улицах Елены Телиги и Александра Довженко.

Проблемы с движением наблюдаются при въезде в Киев со стораны Софиевской Борщаговки и Вишневого. На окружной дороге возникли крупные пробки.

На проспекте Победы пробка образовалась между станциями метро «Житомирская» и «Берестейская». Еще одна пробка растянулась на участке от КПИ и продолжилась на бульваре Тараса Шевченко.

В центре Киева пробки возникли на улице Сечевых Стрельцов и Большой Житомирской.

В районе правительственного квартала произошло сразу 4 ДТП – на улицах Шелковичной и Институтской.

Как не попасть в пробку в Киеве

Действенного рецепта столичные власти и водители пока не изобрели. Однако, есть несколько советов, которые если не полностью избавят вас от бесполезного простаивания в тянучках, то хотя бы сделают этот процесс не таким длительным.

Время поездки . Учитывайте, что период 8:00-10:00 и 17:00-19:00 - самый сложный для киевских дорог. В это время люди массово едут на/с работы, многие стремятся покинут огород либо же въехать в него. Соответственно, именно в эти утренние и вечерние часы на дорогах скапливается максимальное количество транспорта.

. Учитывайте, что период 8:00-10:00 и 17:00-19:00 - самый сложный для киевских дорог. В это время люди массово едут на/с работы, многие стремятся покинут огород либо же въехать в него. Соответственно, именно в эти утренние и вечерние часы на дорогах скапливается максимальное количество транспорта. День поездки . Вечера пятницы воскресенья, утро понедельника - период, когда киевляне выезжают на выходные либо возвращаются с них. В это время пробки возникают практически на всех выездах/въездах в город. Следовательно, для комфортного передвижения такие локации в это время лучше не посещать.

. Вечера пятницы воскресенья, утро понедельника - период, когда киевляне выезжают на выходные либо возвращаются с них. В это время пробки возникают практически на всех выездах/въездах в город. Следовательно, для комфортного передвижения такие локации в это время лучше не посещать. Погода . Дождь либо снег значительно усложняют ситуацию на дорогах в любом городе. В Киеве эти факторы оказывают значительное влияние ввиду частых подтоплений либо снежных заносов. Также при плохой погоде многие пассажиры стремятся воспользоваться такси, что влечет дополнительную нагрузку на дороги, увеличивая количество автотранспорта на них.

. Дождь либо снег значительно усложняют ситуацию на дорогах в любом городе. В Киеве эти факторы оказывают значительное влияние ввиду частых подтоплений либо снежных заносов. Также при плохой погоде многие пассажиры стремятся воспользоваться такси, что влечет дополнительную нагрузку на дороги, увеличивая количество автотранспорта на них. Метро . Если вы видите, что избежать попадания в пробку не удастся - воспользуйтесь подземкой. Автомобиль можно припарковать недалеко от станции метро, либо вовсе не выезжать на нем в этот день.

. Если вы видите, что избежать попадания в пробку не удастся - воспользуйтесь подземкой. Автомобиль можно припарковать недалеко от станции метро, либо вовсе не выезжать на нем в этот день. Велосипед . Этот экологически безопасный вид транспорта всегда может прийти на помощь. Последние годы в Киеве появилось множество доступных пунктов проката велосипедов. В том случае, если ваш путь не пролегает через весь город, смело отдайте предпочтение двухколесному другу.

. Этот экологически безопасный вид транспорта всегда может прийти на помощь. Последние годы в Киеве появилось множество доступных пунктов проката велосипедов. В том случае, если ваш путь не пролегает через весь город, смело отдайте предпочтение двухколесному другу. Местоположение работы. Если ваша работа находится в крайне труднодоступном для автотранспорта места - задумайтесь, возможно, это хороший повод сменить ее.

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Автор: Дмитрий Захаров