С утра на левом берегу столицы произошло пять ДТП.

По состоянию на 9 утра 20 января ряд важнейших транспортных артерий столицы скован пробками. По данным карт Google на левом берегу движению в час пик помешал ряд дорожных аварий.

Пробки на левом берегу Киева

С утра на левом берегу столицы произошло пять ДТП. Четыре – на Броварском проспекте, и еще одно – на Харьковском шоссе. На бульваре Перова в направлении Броварского проспекта возникла крупная пробка, движение в районе станции метро «Дарница» сильно осложнено. Крупная пробка тянется и по улице Братиславской в районе станции метро «Черниговская». Аналогичная ситуация сложилась у Дарницкой площади, движению мешает большая пробка на Дарницком шоссе.

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Пробки на мостах Киева

Этим утром проезд осложнен на Северном мосту, мосту Патона и Южном мосту. На Южном мосту движению мешает дорожная авария.

Пробки на правом берегу Киева

На правом берегу столицы движение осложнено на улицах Елены Телиги и Вадима Гетьмана.

ДТП мешает движению на улице Новоконстантиновской, на улице Набережно-Крещатицкой транспорт движется медленно.

На проспекте Победы пробка тянется от метро «Житомирская» к «Берестейской».

Проблемы с движением возникли на большой окружной дороге – на выездах с Борщаговки и Вишневого.

В центре Киева сильные пробки возникли на бульваре Тараса Шевченко, у Бессарабского рынка и на улице Бассейной.

Как не попасть в пробку в Киеве

Действенного рецепта столичные власти и водители пока не изобрели. Однако, есть несколько советов, которые если не полностью избавят вас от бесполезного простаивания в тянучках, то хотя бы сделают этот процесс не таким длительным.

Время поездки. Учитывайте, что период 8:00-10:00 и 17:00-19:00 - самый сложный для киевских дорог. В это время люди массово едут на/с работы, многие стремятся покинут огород либо же въехать в него. Соответственно, именно в эти утренние и вечерние часы на дорогах скапливается максимальное количество транспорта.

Учитывайте, что период 8:00-10:00 и 17:00-19:00 - самый сложный для киевских дорог. В это время люди массово едут на/с работы, многие стремятся покинут огород либо же въехать в него. Соответственно, именно в эти утренние и вечерние часы на дорогах скапливается максимальное количество транспорта. День поездки. Вечера пятницы воскресенья, утро понедельника - период, когда киевляне выезжают на выходные либо возвращаются с них. В это время пробки возникают практически на всех выездах/въездах в город. Следовательно, для комфортного передвижения такие локации в это время лучше не посещать.

Вечера пятницы воскресенья, утро понедельника - период, когда киевляне выезжают на выходные либо возвращаются с них. В это время пробки возникают практически на всех выездах/въездах в город. Следовательно, для комфортного передвижения такие локации в это время лучше не посещать. Погода . Дождь либо снег значительно усложняют ситуацию на дорогах в любом городе. В Киеве эти факторы оказывают значительное влияние ввиду частых подтоплений либо снежных заносов. Также при плохой погоде многие пассажиры стремятся воспользоваться такси, что влечет дополнительную нагрузку на дороги, увеличивая количество автотранспорта на них.

. Дождь либо снег значительно усложняют ситуацию на дорогах в любом городе. В Киеве эти факторы оказывают значительное влияние ввиду частых подтоплений либо снежных заносов. Также при плохой погоде многие пассажиры стремятся воспользоваться такси, что влечет дополнительную нагрузку на дороги, увеличивая количество автотранспорта на них. Метро . Если вы видите, что избежать попадания в пробку не удастся - воспользуйтесь подземкой. Автомобиль можно припарковать недалеко от станции метро, либо вовсе не выезжать на нем в этот день.

. Если вы видите, что избежать попадания в пробку не удастся - воспользуйтесь подземкой. Автомобиль можно припарковать недалеко от станции метро, либо вовсе не выезжать на нем в этот день. Велосипед . Этот экологически безопасный вид транспорта всегда может прийти на помощь. Последние годы в Киеве появилось множество доступных пунктов проката велосипедов. В том случае, если ваш путь не пролегает через весь город, смело отдайте предпочтение двухколесному другу.

. Этот экологически безопасный вид транспорта всегда может прийти на помощь. Последние годы в Киеве появилось множество доступных пунктов проката велосипедов. В том случае, если ваш путь не пролегает через весь город, смело отдайте предпочтение двухколесному другу. Местоположение работы . Если ваша работа находится в крайне труднодоступном для автотранспорта места - задумайтесь, возможно, это хороший повод сменить ее.

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Автор: УНИАН