Пробки в Киеве ни для кого не является сюрпризом. Мы собрали несколько советов, которые если не полностью избавят вас от бесполезного простаивания в тянучках, то хотя бы сделают этот процесс не таким длительным.

Киев регулярно страдает от перегруженности основных магистралей - водители и пассажиры длительное время проводят в пробках. Наиболее сложная ситуация на дорогах складывается во время утреннего и вечернего часа пик - так называемой рабочей перевозки. УНИАН предлагает вам ознакомиться с актуальной ситуацией на столичных дорогах 16 сентября.

Данные взяты с сервиса Google Maps.

Пробки в Киеве: ситуация на мостах

По состоянию на 9:00 движение на мостах через Днепр традиционно осложнено:

На Северном мосту транспорт движется в направлении правого берега с проблемами. На проспекте Романа Шухевича, перед въездом на мост, возникла пробка.

Выезд улицы Богатырской в сторону проспекта Бандеры заблокировали сразу три ДТП.

На мосту Метро и Русановском мосту образовались тянучки, большая пробка начинается на Броварском проспекте в направлении центра.

На мосту Патона ситуация аналогична. На развязках с обоих берегов Днепра образовались пробки, движение медленное.

На Дарницком мосту образовалась большая пробка.

На Южном мосту движение значительно замедлено.

Пробки на въездах в Киев наблюдаются с самого утра. Большая пробка тянется от улицы академика Заболотного к Большой окружной дороге. Аналогичная ситуация - на проспекте академика Глушкова, возле станции метро «Теремки», и на въездах из Вишневого в Киев.

наблюдаются с самого утра. Большая пробка тянется от улицы академика Заболотного к Большой окружной дороге. Аналогичная ситуация - на проспекте академика Глушкова, возле станции метро «Теремки», и на въездах из Вишневого в Киев. Большая пробка образовалась на Житомирском шоссе и на проспекте Победы. Движение в направлении центра затруднено.

На автодороге P30 из Ирпеня в Киев наблюдаются пробки.

На левом берегу большие пробки образовались на проспекте Освободителей, улицах генерала Жмаченко, Братиславской, Броварском проспекте.

Масштабная пробка возникла на Харьковском шоссе и проспекте Бажана.

Правый берег также страдают от перегрузки дорог. Большая пробка образовалась на Набережном шоссе - от моста Метро и до Подола. Осложнен проезд на Гаванском мосту и улице Набережно-Рыбальской.

также страдают от перегрузки дорог. Большая пробка образовалась на Набережном шоссе - от моста Метро и до Подола. Осложнен проезд на Гаванском мосту и улице Набережно-Рыбальской. Большие пробки образовались на улице Богатырской, проспекте Степана Бандеры и улицы Елены Телиги. Значительно затруднено движение по улицам Автозаводской и Семена Скляренко.

В центре Киева пробки возникли на улице Шелковичной, Лютеранской, Михаила Грушевского, Петровской аллее.

возникли на улице Шелковичной, Лютеранской, Михаила Грушевского, Петровской аллее. Перегружены дороги на Владимирском спуске, улице Костельной и на Крещатике.

Как не попасть в пробку в Киеве

Действенного рецепта столичные власти и водители пока не изобрели. Однако, есть несколько советов, которые если не полностью избавят вас от бесполезного простаивания в тянучках, то хотя бы сделают этот процесс не таким длительным.

Время поездки . Учитывайте, что период 8:00-10:00 и 17:00-19:00 - самый сложный для киевских дорог. В это время люди массово едут на/с работы, многие стремятся покинут огород либо же въехать в него. Соответственно, именно в эти утренние и вечерние часы на дорогах скапливается максимальное количество транспорта.

. Учитывайте, что период 8:00-10:00 и 17:00-19:00 - самый сложный для киевских дорог. В это время люди массово едут на/с работы, многие стремятся покинут огород либо же въехать в него. Соответственно, именно в эти утренние и вечерние часы на дорогах скапливается максимальное количество транспорта. День поездки . Вечера пятницы воскресенья, утро понедельника - период, когда киевляне выезжают на выходные либо возвращаются с них. В это время пробки возникают практически на всех выездах/въездах в город. Следовательно, для комфортного передвижения такие локации в это время лучше не посещать.

. Вечера пятницы воскресенья, утро понедельника - период, когда киевляне выезжают на выходные либо возвращаются с них. В это время пробки возникают практически на всех выездах/въездах в город. Следовательно, для комфортного передвижения такие локации в это время лучше не посещать. Погода. Дождь либо снег значительно усложняют ситуацию на дорогах в любом городе. В Киеве эти факторы оказывают значительное влияние ввиду частых подтоплений либо снежных заносов. Также при плохой погоде многие пассажиры стремятся воспользоваться такси, что влечет дополнительную нагрузку на дороги, увеличивая количество автотранспорта на них.

Метро . Если вы видите, что избежать попадания в пробку не удастся - воспользуйтесь подземкой. Автомобиль можно припарковать недалеко от станции метро, либо вовсе не выезжать на нем в этот день.

. Если вы видите, что избежать попадания в пробку не удастся - воспользуйтесь подземкой. Автомобиль можно припарковать недалеко от станции метро, либо вовсе не выезжать на нем в этот день. Велосипед. Этот экологически безопасный вид транспорта всегда может прийти на помощь. Последние годы в Киеве появилось множество доступных пунктов проката велосипедов. В том случае, если ваш путь не пролегает через весь город, смело отдайте предпочтение двухколесному другу.

Местоположение работы. Если ваша работа находится в крайне труднодоступном для автотранспорта места - задумайтесь, возможно, это хороший повод сменить ее.

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Автор: УНИАН