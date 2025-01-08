Крупные добывающие предприятия начали возить продукцию автотранспортом, это ухудшает состояние дорог.

Крупные добывающие предприятия уже начали отказываться от услуг Укрзализныци из-за высоких тарифов на перевозки, и возить продукцию автотранспортом. Из-за этого разбиваются украинские дороги. Об этом заявила исполнительный директор Национальной Ассоциации добывающей промышленности Украины (НАДПУ) Ксения Оринчак.

"Киевская область уже вся пересела на автотранспорт. Кировоградская область, которая возит критическое сырье для нашей страны - титаносодержащие руды, - тоже пересела на автотранспорт. И что мы имеем? Замкнутый круг. Потому что повышаются тарифы на УЗ, УЗ теряет клиентов, и снова повышает тарифы. В результате мы получаем разбитые дороги. У нас нет специальных объездных путей и грузомеров, которые следят за предельной нагрузкой. В конечном результаты мы получим очень большой процент по стране уничтоженных дорог, и это также будет нагрузка на государственный бюджет, чтобы это все ремонтировать", - говорит Оринчак.

В то же время, она отметила, что бизнес так и не дождался от Укрзализныци экономического обоснования по повышению тарифов, при том, что компания недавно получила финансовую помощь от ЕБРР на сумму более полумиллиарда евро.

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"ЕБРР выделил Укрзализныце 480 миллионов евро на один проект, 180 миллионов на другой. То есть, в сумме это огромные деньги. Ни одному бизнесу или частной структуре в Украине не выделят таких денег во время войны. Но даже имея такие средства, не показывая свои отчеты, они ставят бизнес перед фактом, что повысят тариф. И за счет кого мы будем покрывать эти повышения? За счет конечного потребителя", - подчеркнула эксперт.

По ее словам, тарифная политика государственных монополистов в дальнейшем приведет к отказу инвесторов заходить в Украину, ведь, в условиях отсутствия диалога, невозможно планировать бизнес.

"Ситуация выглядит как коллапс. И я не знаю, как мы перейдем 2025 год. Мы не имеем диалога, мы зажаты в экономических клешнях власти. Тарифы повышаются не только на Укрзализныце - они выросли на водоснабжение, на электроэнергию, сейчас - на газоснабжение и Укрзализныцю. То есть все подорожало в 3-4 раза. В таких условиях нельзя выполнить План мира президента Владимира Зеленского, потому что сюда не придет ни один инвестор. Почему в Европу приходят добывающие компании или агрокомпании, и начинают там бизнес? Потому что Европа дает дотации, делает налоговые каникулы и страхование. А мы - страна, где делается все, чтобы сделать Украину инвестиционно непривлекательной", - резюмировала эксперт.

Напомним, благодаря росту объемов перевозок Укрзализныця по результатам трех кварталов года получила 1,7 млрд грн чистой прибыли, а ее выручка выросла до 78 млрд грн. В то же время, компания существенно увеличила операционные расходы, и поэтому инициировала увеличение тарифа на грузовые перевозки на 37%.

Бизнес решительно выступил против этого решения: ассоциации призвали руководство УЗ эффективнее распоряжаться миллиардными доходами, ведь последствия для экономики могут быть катастрофическими. Так, в Дунайском пароходстве заявили об остановке флота в случае повышения тарифа, а завод АрселорМиттал Кривой Рог предупредил о риске закрытия завода, где работает 20 тысяч человек.