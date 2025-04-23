Местные власти рассчитывают, что основной пик перевозок придется на воскресенье, 27 апреля.

В Киеве на период поминальных дней - с 27 по 30 апреля - предусмотрен дополнительный транспорт на часть действующих маршрутов к городским кладбищам и организуют специальные маршруты.

Как рассчитывают власти столицы, основной пик перевозок придется на воскресенье, 27 апреля. Поэтому в этот день будет максимально задействован дополнительный выпуск автобусов, троллейбусов и трамваев.

В частности, до Северного кладбища в воскресенье будут курсировать:

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автобус № 258 - "ст. м. "Лесная" - "Северное кладбище" (дополнительный, 70 машин);

трамвай № 8 - "ст. м. "Позняки" - ст. м. "Лесная";

трамвай № 28 - "ул. Милославская - ст. м. "Лесная";

трамвай № 29 - "ст. м. "Бориспольская" - ст. м. "Лесная";

трамвай № 35 - "ул. Сержа Лифаря - ст. м. "Лесная".

До Южного кладбища:

автобус № 740 - "Одесская площадь - Южное кладбище" (дополнительный, 20 машин);

автобусы №№ 56, 57, 120;

троллейбусы №№ 11, 12, 43, 45;

маршрутные такси №№ 461, 496.

До Лесного кладбища:

автобусы №№ 63, 77, 81, 101;

дополнительные автобусы №№ 121, 122, 124, 125;

троллейбусы №37, №37-А;

трамваи №№ 5, 22, 28, 33, 35;

маршрутные такси №№ 151, 233, 240, 241, 405, 416, 434, 529, 544, 555, 590.

До Лукьяновского заповедника:

троллейбусы №№ 16, 19, 23;

автобус № 50;

маршрутные такси № №166, 439.

До Соломенского кладбища:

автобусы №№ 22, 69, 119;

троллейбусы №№ 3, 8, 9-К, 17, 19, 30, 35, 40;

маршрутные такси №№ 223, 401, 496, 499, 518.

До Пуща-Водицкого кладбища:

автобус № 30;

трамваи №№ 12, 17, 19.

До Корчеватского кладбища:

автобус № 20;

маршрутные такси №№ 470, 557, 567.

До Святошинского кладбища:

автобусы №№23, 56, 57;

троллейбус № 39;

маршрутные такси №№ 401, 408.

К Братскому и Михайловскому кладбищам:

автобус № 9;

трамваи №№ 1, 2;

маршрутные такси №№ 188, 201, 408, 421, 461, 510.

До Мышеловского кладбища:

автобус № 52;

маршрутное такси № 470.

До Чапаевского кладбища:

автобусы №№ 43, 43-К, 57;

маршрутное такси № 567.

До Пироговского кладбища:

автобус № 27;

До Совского кладбища:

автобус № 19;

маршрутные такси №№ 205, 239;

До Городского кладбища:

автобусы №№ 14, 32, 90, 90-К, 103;

троллейбусы №№ 4, 5, 16, 23, 26, 35;

маршрутные такси №№ 166, 223;

До Байкового кладбища:

автобусы №№ 5, 5-К, 12, 20, 22, 109;

троллейбусы №№ 1, 12, 40, 42;

маршрутные такси №№ 520, 539;

До Военного кладбища:

троллейбусы №№ 16, 19, 23, 30, 31, 35;

автобус № 50;

маршрутные такси №№ 166, 439.

28 апреля Поминальные дни будут проходить на Дарницком, Позняковском, Зверинецком, Бортничанском, Троещинском кладбищах. На маршруты к этим кладбищам дополнительный транспорт выводить не будут.

29 апреля будет добавлен транспорт на определенные маршруты к Байковому кладбищу, а к Быковнянскому, Военному - транспорт будет курсировать в обычном режиме.

30 апреля предусмотрены дополнительные автобусы и троллейбусы для перевозки людей до Городского кладбища. В общем, к нему можно будет добраться:

автобусами №№ 14, 32, 90, 90-К, 103;

троллейбусами №№ 4, 5, 16, 23, 26, 35;

маршрутным такси №№ 166, 223.

Поминальные дни

Как известно, после Пасхи в церковном календаре предусмотрены дни поминовения близких, когда украинцы ходят на кладбище и посещают панихиду.

Проводы, Гробки, Радоница - это поминальный период, который наступает через 9 дней после Пасхи и всегда приходится на вторник. В 2025 году памятный день будет 29 апреля. Именно в эту дату принято ходить на кладбище. Однако, для большинства людей вторник является рабочим днем. Чтобы каждый мог почтить близких, церковь проводит дополнительное заупокойное богослужение в следующее воскресенье после Пасхи. Поэтому Проводы 2025 года продлятся с 27 по 29 апреля.

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