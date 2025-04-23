В Киеве на период поминальных дней - с 27 по 30 апреля - предусмотрен дополнительный транспорт на часть действующих маршрутов к городским кладбищам и организуют специальные маршруты.
Как рассчитывают власти столицы, основной пик перевозок придется на воскресенье, 27 апреля. Поэтому в этот день будет максимально задействован дополнительный выпуск автобусов, троллейбусов и трамваев.
В частности, до Северного кладбища в воскресенье будут курсировать:
- автобус № 258 - "ст. м. "Лесная" - "Северное кладбище" (дополнительный, 70 машин);
- трамвай № 8 - "ст. м. "Позняки" - ст. м. "Лесная";
- трамвай № 28 - "ул. Милославская - ст. м. "Лесная";
- трамвай № 29 - "ст. м. "Бориспольская" - ст. м. "Лесная";
- трамвай № 35 - "ул. Сержа Лифаря - ст. м. "Лесная".
До Южного кладбища:
- автобус № 740 - "Одесская площадь - Южное кладбище" (дополнительный, 20 машин);
- автобусы №№ 56, 57, 120;
- троллейбусы №№ 11, 12, 43, 45;
- маршрутные такси №№ 461, 496.
До Лесного кладбища:
- автобусы №№ 63, 77, 81, 101;
- дополнительные автобусы №№ 121, 122, 124, 125;
- троллейбусы №37, №37-А;
- трамваи №№ 5, 22, 28, 33, 35;
- маршрутные такси №№ 151, 233, 240, 241, 405, 416, 434, 529, 544, 555, 590.
До Лукьяновского заповедника:
- троллейбусы №№ 16, 19, 23;
- автобус № 50;
- маршрутные такси № №166, 439.
До Соломенского кладбища:
- автобусы №№ 22, 69, 119;
- троллейбусы №№ 3, 8, 9-К, 17, 19, 30, 35, 40;
- маршрутные такси №№ 223, 401, 496, 499, 518.
До Пуща-Водицкого кладбища:
- автобус № 30;
- трамваи №№ 12, 17, 19.
До Корчеватского кладбища:
- автобус № 20;
- маршрутные такси №№ 470, 557, 567.
До Святошинского кладбища:
- автобусы №№23, 56, 57;
- троллейбус № 39;
- маршрутные такси №№ 401, 408.
К Братскому и Михайловскому кладбищам:
- автобус № 9;
- трамваи №№ 1, 2;
- маршрутные такси №№ 188, 201, 408, 421, 461, 510.
До Мышеловского кладбища:
- автобус № 52;
- маршрутное такси № 470.
До Чапаевского кладбища:
- автобусы №№ 43, 43-К, 57;
- маршрутное такси № 567.
До Пироговского кладбища:
- автобус № 27;
До Совского кладбища:
- автобус № 19;
- маршрутные такси №№ 205, 239;
До Городского кладбища:
- автобусы №№ 14, 32, 90, 90-К, 103;
- троллейбусы №№ 4, 5, 16, 23, 26, 35;
- маршрутные такси №№ 166, 223;
До Байкового кладбища:
- автобусы №№ 5, 5-К, 12, 20, 22, 109;
- троллейбусы №№ 1, 12, 40, 42;
- маршрутные такси №№ 520, 539;
До Военного кладбища:
- троллейбусы №№ 16, 19, 23, 30, 31, 35;
- автобус № 50;
- маршрутные такси №№ 166, 439.
28 апреля Поминальные дни будут проходить на Дарницком, Позняковском, Зверинецком, Бортничанском, Троещинском кладбищах. На маршруты к этим кладбищам дополнительный транспорт выводить не будут.
29 апреля будет добавлен транспорт на определенные маршруты к Байковому кладбищу, а к Быковнянскому, Военному - транспорт будет курсировать в обычном режиме.
30 апреля предусмотрены дополнительные автобусы и троллейбусы для перевозки людей до Городского кладбища. В общем, к нему можно будет добраться:
- автобусами №№ 14, 32, 90, 90-К, 103;
- троллейбусами №№ 4, 5, 16, 23, 26, 35;
- маршрутным такси №№ 166, 223.
Поминальные дни
Как известно, после Пасхи в церковном календаре предусмотрены дни поминовения близких, когда украинцы ходят на кладбище и посещают панихиду.
Проводы, Гробки, Радоница - это поминальный период, который наступает через 9 дней после Пасхи и всегда приходится на вторник. В 2025 году памятный день будет 29 апреля. Именно в эту дату принято ходить на кладбище. Однако, для большинства людей вторник является рабочим днем. Чтобы каждый мог почтить близких, церковь проводит дополнительное заупокойное богослужение в следующее воскресенье после Пасхи. Поэтому Проводы 2025 года продлятся с 27 по 29 апреля.