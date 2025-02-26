Рассказываем, какие праздники отмечают православные верующие в первом весеннем месяце по новому и старому стилю.

В марте 2025 православные отметят по новому стилю одну из самых больших церковных дат (двунадесятых) - Благовещение Пресвятой Богородицы. В этом же месяце начинается самый длинный пост в году - Великий. В течение него, по обычаю, пройдут три родительские субботы - как по новому, так и по старому стилю. Каких святых будут почитать в марте и когда важнейшие даты - в материале ниже.

Новый церковный календарь на март 2025 года

С сентября 2023 в Православной церкви Украины (ПЦУ) было решено перейти на новоюлианский календарь, в связи с чем все праздники с фиксированной датой (непереходные) сдвинулись - на 13 дней раньше. Переходные церковный даты и событи - например, такие как Пасха и Великий пост - остаются одинаковыми как для нового, так и старого стилей.

Православные праздники по новому стилю в марте 2025:

Видео дня

1 марта - Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших, преподобномученицы Евдокии.

2 марта - Неделя сыропустная (Прощеное воскресенье), священномученика Феодота, святителя Иова, митрополита Киевского и всея Руси.

3 марта - мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска, начинается Великий пост 2025.

4 марта - преподобного Герасима на Иордане, мучеников Павла и Юлиании, преподобного Герасима, игумена Вологодского.

5 марта - святого Конона Мандонского.

6 марта - память 42-х мучеников из города Амморея, Константина и его матери Елены, икон Божией Матери Ченстоховской, Шестоковской и "Благодатное небо".

7 марта - священномучеников, которые в Херсонесе епископствовали: Василия, Ефрема, Капитана, Евгения и других.

8 марта - великомученика Федора Тирона, преподобного Феофилакта, епископа Никомидийского.

9 марта - первая неделя Великого поста, Торжество Православия, 40-ка мучеников Севастийских.

10 марта - мучеников Кодрата, Киприана, Анекта и Крискента.

11 марта - святителей Софрониев, Антипа и Ефимия.

12 марта - преподобного Феофана, святого Григория Двоеслова, преподобного Симеона Нового Богослова.

13 марта - перенесение мощей святого Никифора, патриарха Константинопольского, мученицы Кристины Персидской.

14 марта - преподобного Венедикта, святого Феогноста, митрополита Киевского и всея Руси, благоверного великого князя Киевского Ростислава.

15 марта - мученика Агапия и с ним семи мучеников: Пуллия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев, родительская суббота второй недели поста .

. 16 марта - вторая неделя Великого поста, святителя Григоря Паламы, Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских, мученика Савина, священномученика Александра.

17 марта - преподобного Алексия, мужа Божьего.

18 марта - святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского, мучеников Трофима и Евкарпия.

19 марта - мучеников Хрисанфа и Дарии.

20 марта - мученицы Фотины.

21 марта - преподобного Иакова, епископа Катанского (Сицилийского).

22 марта - священномученика Василия, пресвитера Анкирского, родительская суббота третьей недели поста .

. 23 марта - третья неделя Великого поста, Крестопоклонная, преподобномученика Никона Сицилийского, епископа, и 199-ти учеников его, преподобного Никона, игумена Киево-Печерского.

24 марта - предпразднество Благовещения Пресвятой Богородицы, преподобного Захарии Печерского, постника.

25 марта - Благовещение Пресвятой Богородицы .

. 26 марта - Собор архангела Гавриила.

27 марта - мученицы Матроны Солунской.

28 марта - преподобного Иллариона Нового, преподобномученика Евстратия Киево-Печерского.

29 марта - мучеников Марка, епископа Арефуссийского, Кирилла, диакона и других, родительская суббота четвертой недели поста .

. 30 марта - четвертая неделя Великого поста, преподобного Иоанна Лествичника, святителя Софрония, епископа Иркутского.

31 марта - преподобного Ипатия, целителя Киево-Печерского.

Как уже говорили, в этом месяце начинается Великий пост 2025, который продлится до 19 апреля включительно.

Церковный календарь на март 2025 года по старому стилю

Часть православных в Украине придерживаются старого стиля - юлианского календаря и все праздники отмечают согласно ему.

Православные праздники по старому стилю в марте 2025:

1 марта - Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших, мучеников Памфила пресвитера, Валента, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Иулиана, Самуила, Илии, Даниила, Иеремии, Исаии.

2 марта - Неделя сыропустная (Прощеное воскресенье), великомученика Феодора Тирона, преподобного Феодора, молчальника Киево-Печерского.

3 марта - преподобного Космы Яхромского, святителя Льва, папы Римского, начинается Великий пост 2025.

4 марта - апостолов от 70-ти Филимона и Архиппа.

5 марта - благоверного князя Киевского Ярослава Мудрого, Льва Катанского, преподобного Агафона Киево-Печерского.

6 марта - преподобного Тимофея Олимпийского, архиепископа Евстафия Антиохийского, Козельщанской иконы Божией Матери.

7 марта - обретение мощей христианских мучеников, иже во Евгении, мучеников Маврикия и 70-ти воинов.

8 марта - священномученика Поликарпа, епископа Смирнского.

9 марта - первая неделя Великого поста, Торжество Православия, первое и второе обретение главы святого Иоанна Предтечи, преподобного Еразма Киево-Печерского.

10 марта - святителя Тарасия Константинопольского.

11 марта - святителя Порфирия.

12 марта - Прокопия Декаполита, преподобного Тита, пресвитера Киево-Печерского, преподобного Тита Киево-Печерского, бывшего воина.

13 марта - преподобного Василия, святителя Арсения, митрополита Ростовского, преподобного Касияна, затворника Киево-Печерского.

14 марта - преподобномученицы Евдокии.

15 марта - священномученика Феодота, святителя Иова, митрополита Киевского и всея Руси, родительская суббота второй недели поста .

. 16 марта - вторая неделя Великого поста, святителя Григоря Паламы, Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских, мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска.

17 марта - преподобного Герасима на Иордане, мучеников Павла и Юлиании, преподобного Герасима, игумена Вологодского.

18 марта - святого Конона Мандонского.

19 марта - память 42-х мучеников из города Амморея, Константина и его матери Елены, икон Божией Матери Ченстоховской, Шестоковской и "Благодатное небо".

20 марта - священномучеников, которые в Херсонесе епископствовали: Василия, Ефрема, Капитана, Евгения и других.

21 марта - великомученика Федора Тирона, преподобного Феофилакта, епископа Никомидийского.

22 марта - 40-ка мучеников Севастийских, родительская суббота третьей недели поста .

. 23 марта - третья неделя Великого поста, Крестопоклонная, мучеников Кодрата, Киприана, Анекта и Крискента.

24 марта - святителей Софрониев, Антипа и Ефимия.

25 марта - преподобного Феофана, святого Григория Двоеслова, преподобного Симеона Нового Богослова.

26 марта - перенесение мощей святого Никифора, патриарха Константинопольского, мученицы Кристины Персидской.

27 марта - преподобного Венедикта, святого Феогноста, митрополита Киевского и всея Руси, благоверного великого князя Киевского Ростислава.

28 марта - мученика Агапия и с ним семи мучеников: Пуллия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев.

29 марта - мученика Савина, священномученика Александра, родительская суббота четвертой недели поста .

. 30 марта - четвертая неделя Великого поста, преподобного Иоанна Лествичника, преподобного Алексия, мужа Божьего.

31 марта - святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского, мучеников Трофима и Евкарпия.

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