Большинство транспортных средств, которые ожидают в очереди на территории Польши, находятся на направлении пункта пропуска "Ягодин", отметили в Госпогранслужбе Украины.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отмечает, что очереди на границе с Польшей только растут, там находится уже 2,5 тыс. грузовиков.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о ситуации на пунктах пропуска на украинско-польской границе. "В целом эта блокада вредит и Украине, и Польше. Но мы видим, что с 6 числа такие действия польские перевозчики продолжают", - отметил Демченко.

Он добавил, что пока остается только одно направление, где автомобили более или менее интенсивно движутся, - это на выезд из Украины в Польшу по пункту пропуска "Краковец". "Очередь, которая сейчас создается на территории Польши тех грузовых транспортных средств, которые хотят пересечь границу в направлении Украины, только растет. По состоянию на утро сегодня это 2 тысячи 500 грузовиков, которые ожидают возможности пересечения границы", - сообщил спикер.

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Демченко добавил, что движение этим грузовикам затрудняют польские перевозчики, совершающие действия по блокированию подъездных путей. "Большинство этих транспортных средств, которые ожидают в очереди на территории Польши в направлении Украины, находятся на направлении пункта пропуска "Ягодин". Это более 50%. Другие машины - это на направлении пунктов пропуска "Рава-Русская" и "Краковец", - рассказал он.

Представитель ГПСУ выразил надежду, что поляки эти действия прекратят как можно скорее. Демченко напомнил, что завтра, 13 ноября, должна состояться встреча представителей Украины и Польши по этому вопросу.

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Как сообщал УНИАН, в конце октября стало известно, что польские перевозчики с ноября хотят перекрыть все пункты пропуска на украинской границе, чтобы начать забастовку до конца этого года. Причиной назвали чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС.

Утром 9 ноября на пунктах пропуска "Ягодин", "Краковец" и "Рава-Русская" из-за забастовки польских перевозчиков было заблокировано движение около 1 тыс. 700 транспортных средств.

Примерное время ожидания на пересечение границы в направлении Украины в пункте пропуска "Гребенное - Рава-Русская" составляет 150 часов, ПП "Медика - Шегини" - 55 часов, ПП "Дорогуск - Ягодин" - 41 час.

Заместитель министра инфраструктуры Украины Сергей Деркач сообщил, что 11 ноября украинский водитель грузовика, который планировал пересечь пункт пропуска "Дорогуск - Ягодин", умер в своей машине.

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