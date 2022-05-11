В нашей стране решили сократить теоретическую часть обучения будущих водителей.

Во вторник, 10 мая, Кабмин решил упростить в Украине процедуру обучения и получения водительских прав в Сервисных центрах Министерства внутренних дел.

Упрощение процедуры получения водительского удостоверения предусмотрено постановлением "Об обучении водителей и государственной регистрации транспортных средств в период действия военного положения в Украине", которое приняло правительство.

В Кабмине добавили, что благодаря постановлению, люди, которые сменили место жительства, смогут сдать практический экзамен для получения документа не в том Сервисном центре МВД, в котором сдавали теорию.

Переехавшие граждане также смогут получить водительское удостоверение в любом сервисном центре министерства, независимо от того, где они сдавали экзамены.

Постановлением разрешается проводить обучение по теории онлайн с помощью различных средств информационно-коммуникационной связи, например, Google meet, Zoom или Skype.

Документом также предусматривается сокращение срока обучения будущих водителей на категории В (легковые авто) и C1, C, С1Е, СЕ (грузовые машины с прицепом) путем уменьшения на 20% теоретической части. Будет уплотнено преподавание тем "Этика водителя ТС (транспортного средства - ред.)", а также "Строение и техническое обслуживание ТС".

Напомним, рано утром 24 февраля Россия вторглась в Украину, и было введено военное положение. Позже военное положение в Украине продлили до 25 мая.

В МВД сообщали, что в связи с введением военного положения в Украине срок действия водительского удостоверения и других документов продлевается.

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