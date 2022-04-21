За соответствующее решение проголосовали народные депутаты Верховной Рады Украины.

Военное положение в Украине, введенное после полномасштабного вторжения Российской Федерации, продлили до 25 мая 2022 года.

За соответствующее решение проголосовали народные депутаты Верховной Рады Украины после выдвинутой инициативы Владимира Зеленского.

Напомним, Россия ворвалась в Украину рано утром 24 февраля. Позже украинский парламент одобрил введение в нашей стране военного положения. Затем военное положение в Украине продлили. Срок действия военного положения в Украине был до 25 апреля, а теперь еще на 30 суток продлился.

Во время военного положения в стране допускается особый режим въезда и выезда, ограничивается свобода передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспортных средств. Устанавливается комендантский час.

Также на период военного положения возможен запрет деятельности определенных политических партий или общественных объединений, которые ведут работу против независимости Украины.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович говорил, что война Украины с Россией может продолжаться до 2035 года, в течение этого периода "гарантированы" регулярные военные столкновения.

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