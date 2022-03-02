Пока в Украине действует военное положение, просроченные документы автоматически продолжают действовать.

Срок действия водительского удостоверения и некоторых других документов автоматически продлевается в связи с введением военного положения в Украине.

Об этом информирует пресс-служба МВД.

В профильном ведомстве заявили, что удостоверения водителя, свидетельства о регистрации, срок действия которых истек в период военного положения, продолжают действовать на всей территории Украины.

Актуализировать их можно после отмены военного положения в стране и возобновления услуг для граждан в сервисных центрах МВД.

Кроме того, по информации советника министра внутренних дел Украины Вадима Денисенко, с 1 марта 2022 года срок действия паспортов граждан Украины для выезда за границу может продлеваться на 5 лет. В паспорта родителей или законных представителей осуществляется вклеивание фотографии детей с указанием их персональных данных. Эта информация удостоверяет их личность и подтверждает гражданство Украины.

Соответствующее постановление принято Кабинетом Министров Украины 28 февраля 2022 года в связи с военной агрессией Российской Федерации и введением военного положения на всей территории Украины.

Напомним, на фоне российской агрессии лишь на востоке Украины около 40 тысяч человек остались без света и еды, враг не дает эвакуировать местное население.

Вас также могут заинтересовать новости: