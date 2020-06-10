На украинско-польской границе "Шегини" образовалась очередь в несколько сотен человек

В ГПСУ советуют украинцам пересекать границу с Польшей на трех автомобильных пунктах пропуска.

Пограничники советуют украинцам пересекать границу с Польшей на трех автомобильных пунктах пропуска "Ягодин - Дорогуск", "Рава Русская - Гребенное" и "Краковец - Корчевая", а не на пешем пункте пропуска.

Как сообщили УНИАН в Государственной пограничной службе Украины, в настоящее время пункт пропуска «Шегини» - единственный переход на украинско-польской границе, где возможно пересечь границу пешком.

"Ежедневно через этот пункт следует от 2,5 до 3 тыс. человек. В последние дни наблюдается увеличение количества граждан, следующих за границу", - говорится в сообщении.

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Пограничники заявили, что со стороны украинской власти нет ограничений, связанных с карантином, для граждан, которые следуют за границу. Сотрудники Госпогранслужбы оформляют лиц без каких-либо задержек.

"Однако из-за карантинных мер возросла продолжительность проведения польской стороной контрольных процедур в отношении лиц, прибывающих из-за границы. По информации, полученной от сопредельной стороны, всем лицам, прибывающим в Польшу, проводится температурный скрининг, в отношени них осуществляется санитарный контроль, а отдельные категории путешествующих направляются на карантин", - отметили в ГПСУ.

Также польской стороной собирается информация о месте жительства или пребывания лица на обязательном карантине (воеводство/уезд, название местности, улица, номер дома или квартиры, почтовый код, номер контактного телефона). Кроме того, каждый час, в течение 10 минут, проводится санитарная обработка помещений, в которых осуществляются контрольные операции.

"Проведение вышеуказанных мероприятий увеличивает время оформления лиц польской стороной. В результате, гражданам после прохождения всех видов контроля на выход из Украины приходится по несколько часов ожидать, чтобы попасть на территорию Республики Польша. Ситуационно перед польским пунктом пропуска возникает значительное скопление лиц, иногда в очереди одновременно может находиться около 400 человек", - отметили пограничники.

В этой связи они просят граждан учесть эту информацию при планировании путешествия в Польшу и по возможности выбирать для пересечения границы автомобильные пункты пропуска. Сейчас на украинско-польской границе функционируют пункты пропуска «Ягодин», «Краковец» и «Рава-Русская», где осуществляется пропуск легкового автотранспорта.

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