Из соображений безопасности поезда будут курсировать по этому участку с пониженной скоростью.

Государственная "Укрзализныця" завершила ремонтные работы на перегоне Ясиня - Вороненко. На прошлой неделе на этом участке произошла просадка грунта. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.

Отмечается, что во вторник, 27 мая, движение пассажирских поездов здесь восстанавливается в обоих направлениях. При этом сегодня, 26 мая, пассажирские поезда еще курсируют до/с станции Ворохта.

"Из соображений безопасности поезда будут курсировать по участку с пониженной скоростью, что может вызвать незначительные задержки до 15 минут после станции Ясиня. В обратном направлении задержки планируется оперативно наверстывать", - говорится в сообщении "Укрзализныци".

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В ведомстве также добавили, что ремонтные работы и восстановление инфраструктуры на перегоне Ясиня - Вороненко состоялись с опережением последних прогнозируемых сроков.

Изменение движения поездов в Карпаты: что известно

23 мая "Укрзализныця" предупредила об изменении в маршрутах ряда популярных поездов. Тогда из-за провала земной породы и просадки пути было временно перекрыто движение на участке Ясиня-Вороненко. Из-за этого не все поезда имели возможность доехать до конечной станции.

Перевозчик опубликовал временный график курсирования поездов. Для пассажиров всех поездов дальнего следования "Укрзализныця" организовала автобусные трансферы в обоих направлениях с конечных станций временно сокращенных маршрутов.

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