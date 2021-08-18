Пассажирка поругала "Укрзализныцю" и заявила, что сейчас скоростные поезда стали похожими на обычные плацкарты.

В сети жестко "разнесли" поезда "Интерсити". Приятные впечатления от скоростных поездов испортили антисанитария и ужасные туалеты, которые стали похожими на плацкартные.

Жалобу на поезда и обращение к "Укрзализныце" на своей странице в Facebook разместила Ольга Рузанова, которая ехала на "Интерсити" из Киева в Кривой Рог.

Пассажирка рассказала, что сначала поезда "Интерсити" были чистыми и комфортными. Она отметила "почти идеальную" чистоту и возможность подключения к интернету. Однако сейчас, утверждает Рузанова, условия сильно изменились не в лучшую сторону.

"Кафе работает в вагоне с наибольшим количеством пассажиров, там всегда очередь за кофе и вкусностями, поэтому количество людей в вагоне еще выше номинальной. Туалеты ..... антисанитария полная ... санитарное состояние приближено к плацкартному вагону ... никакой обработки....сантехника в ужасном состоянии.... Почему???"- написала возмущенная пассажирка.

Читайте такжеВ Украине появится национальный авиаперевозчик: названы срокиЖенщина не может понять, как случилось, что поезда "Интерсити" так испортились из-за антисанитарии. Она обратилась к "Укрзализныце" и спросила, почему компания предоставляет такие некачественные услуги.

В комментариях пользователи отметили, что антисанитария и грязь могли появиться в поездах не только из-за "Укрзализныци".

"То не только "Укрзализныця" оплошала, то наши сограждане обозляются и деградируют все сильнее" - написал один из комментаторов.

Ранее УНИАН уже сообщал, что "Укрзализныця" потратила 67 миллионов гривень на ремонт сошедшего с рельсов Hyundai.

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Автор: Полина Кузенко