В частности, новые остановки появятся в Николаевской области.

С 27 января "Укрзализныця" ускоряет ряд поездов на Одесском направлении на 2-3 часа. Также назначают дополнительные остановки на Николаевщине и в Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика. В частности, будет ускорен поезд №51/52 Запорожье – Одесса. Он будет отправляться из Запорожья в 16:00 и прибывать в Одессу в 05:25 (вместо 07:29). Ускорение составляет 2 часа 4 минуты.

Обратно из Одессы поезд будет отправляться в 23:18 (вместо 21:19), а прибывать в Запорожье в 13:30. Ускорение – 1 час 59 мин.

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Другие поезда, которые будут ускорены:

№53/54 Днепр – Одесса

Отправление из Днепра – в 18:07. Прибытие в Одессу в 05:25 (вместо 07:29). Ускорение – 2 часа 04 мин.

Обратно из Одессы поезд будет отправляться в 23:18 (вместо 21:19), прибытие в Днепр – в 11:11. Ускорение – 1 час 59 мин.

№253/254 Кривой Рог – Одесса

Отправление из Кривого Рога будет в 18:03. Прибытие в Одессу – в 05:25 (вместо 07:29). Ускорение составляет 2 часа 04 мин.

Обратно из Одессы отправление в 23:18 (вместо 21:19), а прибытие в Кривой Рог – в 11:44. Ускорение - 1 час 59 мин.

Поезд №148/147 Киев Одесса

Поезд в направлении Одессы ускорен на 2 часа 2 минуты, в направлении Киева – на 2 часа 26 минут. Он будет отправляться из Киева в 17:25, а прибывать в Одессу в 06:15 (ранее 08:17)

Обратно из Одессы поезд будет отправляться в 19:50 (вместо 17:24). Прибытие в Киев – 09:02

Поезд №7/8 Харьков – Одесса

Ускорение в направлении Одессы – на 3 часа 12 минут, в направлении Харькова – на 3 часа 13 минут.

Отправление из Харькова – в 20:20 (ранее 17:55), прибытие в Одессу – в 07:12 (ранее 07:59)

Обратно из Одессы поезд будет отправляться в 22:29 (ранее 19:52), прибытие в Харьков – в 09:21 (ранее 09:57)

Новые остановки

В УЗ сообщили, что также появятся новые остановки на Николаевщине. Для удобства пассажиров будут добавлены следующие остановки: Вознесенск; Южноукраинск (г. Южноукраинск); Колосовка (пгт. Токаревка).

Также новая остановка появится и в Одессе. Поезда №51/52, №53/54, №253/254, №147/148 теперь будут останавливаться на станции Одесса-Восточная, обслуживающей жилой массив им.

"Укрзализныця" – другие новости

"Укрзализныця" добавила новые функции в приложение. Теперь в аккаунте можно указать дату рождения и пол пассажира. Также будет разрешено осуществлять шеринг билетов между аккаунтами.

Ранее сообщалось об ускорении дневного регионального поезда №824/823 сообщением Днепр – Харьков на 40 минут в обоих направлениях.

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