Ранее поезд «Маяк» курсировал только до станции Покровск.

Акционерная компания «Укрзализныця» в воскресенье, 13 декабря, запустила поезд из Киева в Авдеевку.

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил в Facebook.

«Сегодня (13 декабря - ред.) в 19:19 из Киева отправился первый поезд «Маяк» в Авдеевку. Ранее этот поезд следовал только до станции Покровск, теперь маршрут продлен. В составе - купейные и плацкартные вагоны», - написал он.

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Поезд будет курсировать из Киева в Авдеевку и обратно ежедневно и останавливаться на станциях Мироновка, имени Тараса Шевченко, Знаменка, Александрия, Пятихатки, Днепр-Главный, Синельниково-2, Покровск, Очеретино, Авдеевка и другие.

Что известно об Авдеевке

В городе-спутнике Донецка до начала российской агрессии проживало порядка 35 тысяч человек, сейчас эта цифра превышает 30 тысяч. Авдеевка регулярно попадала под обстрелы боевиков, из-за чего в городе возникали перебои с электроснабжением и поставкой воды. За минувшие сутки враг обстрелял позиции ВСУ в районе Авдеевки.

Фактически город находится на самой линии фронта, которая проходит по его окраинам - так называемой Авдеевской промзоне.

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Автор: Виктория Токарева