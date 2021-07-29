Железнодорожные пути готовы к перевозке отработанного ядерного топлива из Ривненской, Хмельницкой и Южно-Украинской атомных электростанций.

Железнодорожники реконструировали пути в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции.

Об этом заявил и. о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик во время визита в зону отчуждения ЧАЭС, сообщается на сайте УЗ.

Об этом заявил и. о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик во время визита в зону отчуждения ЧАЭС, сообщается на сайте УЗ.

По словам руководителя компании, реконструкция участка между станциями Вильча и Янов, соединяющего зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции с основной железнодорожной сетью, была выполнена в рекордные сроки.

"Сегодня мы проверили готовность путей к перевозкам и пропустили участком первый тестовый поезд. Все испытания прошли успешно, и пути в зону отчуждения ЧАЭС полностью готовы к эксплуатации. Ждем первый поезд с отработанным ядерным топливом", - отметил Юрик.

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В связи с этим сказано, что реконструированным участком будет перевозиться в централизованное хранилище в зоне отчуждения ЧАЭС отработанное ядерное топливо из трех атомных электростанций: Ривненской, Хмельницкой и Южно-Украинской.

В УЗ отметили, что в ходе работ было заменено и реконструировано 24,56 км путей, еще средним ремонтом обновлено 4,3 км путей.

Напоминается, что 3 февраля Кабинет министров передал железнодорожный путь "Вильча-Янов" (зона отчуждения, Иванковский район Киевской области) на баланс НАЭК "Энергоатом".

Автор: Виталий Саенко