В рейтинге присутствуют подержанные авто разных классов - седаны, кроссоверы, пикап и даже спортивное.

Американские эксперты составили список безопасных и надежных подержанных автомобилей, которые сэкономят покупателю тысячи долларов. С ним можно ознакомиться на сайте Consumer Reports.

Рейтинг создан на основе результатов тестов, данных о надежности авто и удовлетворенности владельцев. Лучшие модели определили в различных классах и сразу в нескольких различных ценовых категориях:

авто стоимостью до 10 тысяч долларов - Chevrolet Cruze (2017 год);

авто стоимостью до 15 тысяч долларов - Hyundai Elantra (2019 год);

SUV стоимостью до 15 тысяч долларов - Honda HR-V (2018 год);

гибрид стоимостью до 20 тысяч долларов - Toyota Corolla Hybrid (2021 год);

компактный SUV стоимостью до 20 тысяч долларов - Kia Sportage (2021 год);

гибридный кроссовер стоимостью до 20 тысяч долларов - Toyota RAV4 Hybrid (2018 год);

семейный SUV стоимостью до 20 тысяч долларов - Mazda CX-9 (2020 год);

премиальный SUV стоимостью до 20 тысяч долларов - Buick Envision (2020 год);

пикап стоимостью до 20 тысяч долларов - Toyota Tacoma (2015 год);

спортивное авто стоимостью до 20 тысяч долларов - Mazda MX-5 Miata (2019 год).

Также эксперты назвали преимущества этих моделей авто. По их словам, Chevrolet Cruze приятен в управлении и имеет относительно просторный салон. В то же время, Hyundai Elantra может похвастаться впечатляющей топливной экономичностью.

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Подержанные автомобили - последние новости

Ранее украинские специалисты выяснили, что в июле в Украине зарегистрировали более 4,1 тыс подержанных авто из США. Наибольшую долю из этого количества (44%) составили машины с бензиновыми двигателями. Наибольшим спросом в этом сегменте пользовалась Tesla Model 3, Tesla Model Y и Ford Escape.

Также напомним, что в июле британские специалисты назвали ТОП-10 лучших подержанных авто для начинающих водителей. В список попали, в частности, Hyundai i10, Kia Picanto и Volkswagen Polo.

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