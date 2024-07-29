Эксперты советуют выбирать в качестве первого автомобиля недорогие подержанные авто, поскольку они дешевые и простые в эксплуатации, а небольшие размеры облегчают парковку. Специалисты известного британского издания What Car? назвали десятку лучших (на их взгляд) моделей таких автомобилей.
Как пишет издание, все эти модели являются компактными и экономичными. Их можно приобрести за примерно 12 тыс. долларов. На десятой позиции находится Renault Twingo, который называют просторным и маневренным, однако с другой стороны оснащенным слишком слабым 1,0-литровым двигателем.
В целом десятка лучших подержанных авто для начинающих выглядит следующим образом:
10. Renault Twingo;
9. Opel Corsa;
8. Citroen C1;
7. Skoda Fabia;
6. SEAT Ibiza;
5. Nissan Micra;
4. Volkswagen up!
3. Volkswagen Polo;
2. Kia Picanto;
1. Hyundai i10.
По мнению специалистов, Hyundai i10, несмотря на малые размеры, предлагает роскошь большого автомобиля.
"Битва между i10 и Picanto колеблется туда-сюда, вперед-назад, как корабль во время шторма. Оба автомобиля великолепны, но эта последняя версия i10 – одна из лучших маленьких машин", – считает эксперт по подержанным авто Марк Пирсон.
Подержанные автомобили - что еще интересного
Ранее специалист по продаже подержанных авто Мэтт Гудвин посоветовал избегать некоторых популярных подержанных пикапов. В частности, он считает плохим выбором китайский Great Wall Steed.
Кроме того, известный автомеханик Дэвид Лонг назвал две дешевые модели авто, которых лучше избегать. В частности, специалист посоветовал не покупать подержанную Mazda RX-8.