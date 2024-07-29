Рейтинг сформировали из компактных и экономичных городских авто.

Эксперты советуют выбирать в качестве первого автомобиля недорогие подержанные авто, поскольку они дешевые и простые в эксплуатации, а небольшие размеры облегчают парковку. Специалисты известного британского издания What Car? назвали десятку лучших (на их взгляд) моделей таких автомобилей.

Как пишет издание, все эти модели являются компактными и экономичными. Их можно приобрести за примерно 12 тыс. долларов. На десятой позиции находится Renault Twingo, который называют просторным и маневренным, однако с другой стороны оснащенным слишком слабым 1,0-литровым двигателем.

В целом десятка лучших подержанных авто для начинающих выглядит следующим образом:

Видео дня

10. Renault Twingo;

9. Opel Corsa;

8. Citroen C1;

7. Skoda Fabia;

6. SEAT Ibiza;

5. Nissan Micra;

4. Volkswagen up!

3. Volkswagen Polo;

2. Kia Picanto;

1. Hyundai i10.

По мнению специалистов, Hyundai i10, несмотря на малые размеры, предлагает роскошь большого автомобиля.

"Битва между i10 и Picanto колеблется туда-сюда, вперед-назад, как корабль во время шторма. Оба автомобиля великолепны, но эта последняя версия i10 – одна из лучших маленьких машин", – считает эксперт по подержанным авто Марк Пирсон.

Подержанные автомобили - что еще интересного

Ранее специалист по продаже подержанных авто Мэтт Гудвин посоветовал избегать некоторых популярных подержанных пикапов. В частности, он считает плохим выбором китайский Great Wall Steed.

Кроме того, известный автомеханик Дэвид Лонг назвал две дешевые модели авто, которых лучше избегать. В частности, специалист посоветовал не покупать подержанную Mazda RX-8.

Вас также могут заинтересовать новости: