В июле в нашей стране зарегистрировали более 4,1 тысячи подержанных автомобилей из США. Таким образом, 21% подержанных легковушек, которые в прошлом месяце перешли на украинские номера были из Соединенных Штатов. Такие данные приводит портал УкрАвтопром.
Если сравнивать с июлем 2023 года, то спрос на американские легковые авто с пробегом увеличился почти на 75%.
Наибольшую долю из этого количества (44%) составили машины с бензиновыми двигателями. Сразу за ними следуют электрические авто - на них приходится 37%. Гибриды заняли в этом сегменте 7%, а дизельные автомобили и авто с ГБО - по 6%.
ТОП-5 моделей подержанных авто из США:
- Tesla Model 3 - 418 единиц;
- Tesla Model Y - 401;
- Ford Escape - 280;
- Volkswagen Passat - 248;
- Jeep Cherokee - 245.
Средний возраст американских авто с пробегом, которые пополнили в июле украинский автопарк составляет 5,7 года.
Автомобильный рынок - последние новости
Ранее американские маркетологи опросили десятки тысяч владельцев новых автомобилей и выяснили, насколько они довольны покупкой. Среди брендов массового рынка лучшие показатели продемонстрировал MINI. Сразу за ним следуют Ram и Kia. Если же говорить о премиальном сегменте, то здесь лидерами оказались Porsche, Jaguar и Land Rover.
Также, напомним, что специалисты назвали десятку лучших подержанных авто для начинающих водителей. Они советуют обратить внимание, в частности, на Hyundai i10, Kia Picanto и Volkswagen Polo.