Американцы создали самый быстрый в мире бронированный автомобиль: сколько он стоит

В качестве базы для защищенного авто выступил известный электрокар Lucid Air Sapphire.

Американская компания U.S. Armor Group представила "самый быстрый в мире бронированный автомобиль", созданный, чтобы перевернуть представление относительно "бронированной роскоши". Об этом сообщает Carscoops.

В качестве основы для проекта использовали электрический автомобиль Lucid Air Sapphire, разработанный американской компанией Lucid Motors. Он имеет три мотора общей мощностью 1234 л. с.

Модернизированный Lucid Air Sapphire получил композитную броню и пуленепробиваемые окна, которые способны выдерживать револьверный боеприпас высокой мощности .44 Magnum.

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Масса бронированного Lucid Air Sapphire увеличилась всего на 175 кг, поэтому электрокар может развивать скорость более 320 км/ч (скорость стандартной модели - 330 км/ч).

Цена автомобиля начинается от 475 тыс долларов, что примерно вдвое больше, чем стоит Air Sapphire. При этом клиенты могут добавить более мощную броню для защиты от гранат, взрывных устройств и мощных винтовок.

Lucid Motors - справка

Lucid Motors является американским производителем электромобилей, созданным в 2007 году в Калифорнии. Наиболее известная модель - седан премиум-класса Lucid Air. Его серийная версия была представлена в 2020-м.

В 2021-м производитель роскошных электромобилей решил выйти на биржу без IPO. Также заявлялось, что Lucid Motors хочет расширить модельный ряд и составить конкуренцию бестселлерам Tesla.

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