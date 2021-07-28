Мужчине не понравилась ширина рулевой дорожки.

Пилот авиакомпании из Объединенных Арабских Эмиратов создал пробку в Одесском аэропорту. Мужчина отказался двигаться рулевой дорожкой.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Причиной инцидента, по словам пилота, стало то, что ширина дорожки якобы не соответствует требованиям его авиакомпании. В результате на рулевой дорожке застрял самолет украинской авиакомпании.

Сотрудникам аэропорта пришлось применить тягач, чтобы убрать оба лайнера. Из-за инцидента около четырех сотен пассажиров вынуждены были ждать на борту самолетов. Кроме того, рейс в Катовице задержался почти на 40 минут.

Стоит отметить, что на протяжении многих лет самолеты арабских авиалиний трижды в неделю летали в Одессу и проблем ранее не возникало.

Как ранее сообщал УНИАН, в международном аэропорту "Одесса" совершил аварийную посадку самолет рейса Киев-Стамбул. В пресс-службе МАУ уточнили, что самолет направлялся из Стамбула в Киев.

"Все действия экипажа и проведение посадки были осуществлены быстро, профессионально и без сбоев при содействии аварийно-спасательных служб международного аэропорта" Одесса", - говорится в сообщении.

Автор: Анастасия Горбачева