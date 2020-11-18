Объем международных перевозок сократился на 14%.

Перевозка грузов морским транспортом в январе-сентябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась на 15,2% - до 1,346 млн тонн с 1,588 млн тонн.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

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В частности, перевозка во внутреннем сообщении сократилась на 16,2% - до 665,3 тыс. тонн, в международном – на 14,3%, до 680,7 тыс. тонн.

Перевозка наливных грузов сократилась на 70% - до 7,5 тыс. тонн, сыпучих грузов – на 31%, до 418,5 тыс. тонн, тарно-штучных грузов, в том числе металлов, древесины и продукции машиностроения – на 3,5%, до 920 тыс. тонн.

В Госстате отметили, что приведенные данные не учитывают информацию с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Сокращение перевозок

Транспортные предприятия Украины в январе-сентябре 2020 года сократили перевозку грузов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 13,3% - до 435,2 млн тонн, а перевозку пассажиров - на 40%, до 1,89 млрд человек.

По итогам 5 месяцев 2020 года по территории Украины было перевезено 109 440 контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте.

12 июня 2020 года была обнародована информация о том, что «Укрзализныця» в апреле-мае 2020 года начала катастрофически терять доходы от грузовых перевозок.

Транспортные предприятия Украины в 2019 году увеличили перевозку грузов по сравнению с 2018 годом на 8% – до 674,5 млн тонн, а перевозку пассажиров сократили на 4% - до 4,26 млрд человек.

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Автор: Павел Степанец