Пятьдесят рейсов в аэропорт Сассекса и обратно были отменены или перенаправлены, а многие другие рейсы были задержаны на срок до семи часов.

Вспышка Covid стала причиной третьего за этот месяц замедления работы органов управления воздушным движением в лондонском аэропорту Гатвик.

Как сообщает Independent, заболевание персонала привело к тому, что скорость потока рейсов, использующих самую загруженную взлетно-посадочную полосу в мире, сократилась. Пятьдесят рейсов в аэропорт Сассекса и обратно были отменены или перенаправлены, а многие другие рейсы были задержаны на срок до семи часов. По приблизительным оценкам пострадали около 8 тысяч пассажиров.

Между Гатвиком и Белфастом было приостановлено восемь рейсов: шесть в международный аэропорт столицы Северной Ирландии и обратно, а также два рейса в Белфаст-Сити.

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Многократные отмены были также сделаны на рейсах easyJet с Эдинбургом, Женевой и Парижем CDG.

Представитель лондонского аэропорта Гатвик заявил: "Из-за внезапного заболевания в диспетчерской вышке, включая случаи Covid-19, были введены временные ограничения на управление воздушным движением. Это вызвало некоторые задержки и отмены рейсов со стороны авиакомпаний. Мы приложили все усилия, чтобы свести к минимуму неудобства, и приносим извинения за возможные неудобства. Сегодня утром диспетчерская вышка полностью укомплектована".

Covid-19 в Украине:

По состоянию на 12 сентября 2023 года Ппо меньшей мере 12 миллионов украинцев не имели полноценной защиты от коронавирусной инфекции, хотя вакцина для этого в стране есть.

COVID-19 перешел в категорию сезонных заболеваний на уровне с гриппом и другими респираторными вирусными инфекциями. В то же время в Украине будет продолжен мониторинг циркуляции различных штаммов коронавируса.

За первую неделю сентября 2023 года было зарегистрировано 1 тыс. 200 случаев заболеваний коронавирусной инфекцией. Областями-лидерами здесь являются Днепропетровская, Одесская область, город Киев также

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