Это произойдет после проверки и разминирования помещений АЗК.

Сеть автозаправочных комплексов ОККО планирует открыть заправки в деоккупированном Херсоне. Это произойдет после проверки и разминирования помещений АЗК. Об этом сообщается на странице ОККО в Facebook.

Сразу после проверки и разминирования помещений АЗК пиротехническими подразделениями ГСЧС компания планирует заходить и оценивать, где возможно открытие заправок.

"Наши специалисты смогут оперативно оценить техническое состояние комплексов, соответственно будет понятно, какие из них мы сможем оперативно запустить", - комментирует операционный директор ОККО Елена Ворошило.

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Всего в Херсонской области до войны работало 11 АЗК ОККО, 5 из них – в самом Херсоне.

Как сообщалось ранее, начиная с мая сеть АЗК ОККО возобновила работу автозаправочных комплексов в Чернигове, а также на Киевщине, подвергшихся разрушениям в результате боевых действий. Всего за этот период возобновлена ​​работа 18 АЗК.