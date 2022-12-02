Но сертификация новых поставщиков титана, используемого в двигателях и шасси, по строгим авиакосмическим стандартам может занять годы.

Один из крупнейших мировых авиастроителей, компания Airbus полностью откажется от поставок титана из России в течение нескольких месяцев.

Как сообщает Reuters, Россия является крупнейшим производителем титана, он используется в основном в авиационных двигателях и шасси для больших самолетов.

"Мы находимся в процессе разрыва с Россией, когда речь идет о титане. Это вопрос месяцев, а не лет. Я не могу назвать вам точную дату; это относительно сложный процесс, связанный с сертификацией и всем остальным, что требует авиация, но это произойдет", - сказал исполнительный директор Airbus Defense & Space Майкл Шолхорн.

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Airbus отмечает, что пытается найти альтернативные источники поставок этого металла, в то время как его конкурент Boeing заявил, что приостановил закупки титана в России.

Источники в авиаотрасли говорят, что компания расширила закупки в США и Японии, изучая новые рынки. Но сертификация новых поставщиков по строгим авиакосмическим стандартам может занять годы.

"В настоящее время Airbus по-прежнему закупает определенный процент российского титана, но мы явно находимся на пути к тому, чтобы стать независимыми от него", - сказал Шолхорн.

Он добавил, что Airbus больше не нужен титан для военной продукции, но у нее есть "немного времени" для гражданских самолетов.

Ранее в апреле Airbus заявила, что санкции в отношении титана из России нанесут ущерб аэрокосмической отрасли и едва ли навредят российской экономике.

Санкции против России - ситуация в авиации

После начала полномасштабного вторжения в Украину против России начали вводить санкции, которые прямо затронули и авиационную отрасль.

Так, еще в марте 2022 года авиационные гиганты Boeing и Airbus остановили работу в России из-за вторжения в Украину. Это привело к нехватке в РФ запчастей для ремонта самолетов.

иностранные лизингодатели потребовали от российских авиакомпаний вернуть арендованные самолеты. Однако, Россия отказалась это делать и, по сути, украла их у владельцев после того, как Владимир Путин подписал закон, которым российским авиакомпаниям разрешено использовать самолеты иностранных лизингодателей, несмотря на их запрет.

В конце марта крупнейшая лизинговая компания в мире AerCap подала против РФ иск на 3,5 миллиарда долларов за украденные самолеты. А в апреле появилась информация о том, что американская Air Lease спишет самолеты, которые остались в РФ, более чем на $800 миллионов.

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