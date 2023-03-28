Билеты уже можно приобрести онлайн, а также в кассах вокзалов.

"Укрзализныця" назначает курсирование ряда дополнительных поездов к Пасхе и майским праздникам.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, билеты можно будет приобрести в Киев, Одессу, Львов, Кривой Рог, Днепр, Ковель и Харьков.

В Одессу и обратно поезд №115/116 отправится 2, 9, 15 и 17 апреля. Отправление из Киева в 07:19, из Одессы – в 10:23.

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Во Львов и обратно поезд №191/192 совершит рейсы 1, 2, 9, 15 и 17 апреля. Отправление из Киева в 07:47, из Львова – в 11:40.

В Кривой Рог и обратно поезд №175/176 отправится 2, 9 и 15 апреля. Отправление из Киева в 06:18, из Кривого Рога – в 11:57.

В Днепр и обратно поезд №179/180 совершит рейсы 2, 9 и 15 апреля. Отправление из Киева в 07:34, из Днепра – в 11:00.

В Ковель и обратно поезд №197/198 отправится 15 и 17 апреля. Отправление из Киева в 06:27, из Ковеля – в 11:45.

В Харьков и обратно поезд №163/164 совершит рейс 2 мая. Отправление из Киева в 08:01, из Харькова – в 11:27.

Также поезд №167/168 соединит Львов с Одессой и наоборот 1, 2, 9, 15, 17 апреля. Отправление из Львова в 08:50, из Одессы – в 10:14.

Билеты уже можно приобрести онлайн в приложении "Укрзализныци", чат-боте и на сайте, а также в кассах вокзалов.

"Укрзализныця" во время войны

В январе 2023 года "Укрзализныця" назначила поезд, который будет соединять Львов и Херсон.

23 марта 2023 года "Укрзализныця" сообщила о том, что запускает поезд Львов - Краматорск.

С 28 марта 2023 года "Укрзализныця" запустила капитально модернизированный инклюзивный электропоезд, который будет курсировать по маршруту Львов - Ривне - Львов.

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