Новая система проверок на границах ЕС будет касаться только процедур пересечения границы.

В "Укрзализныце" рассказали, что внедрение новой системы Entry/Exit Scheme (EES) для пограничного контроля ЕС не повлияет на процесс покупки билетов на поезда. Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-служба компании.

"Относительно вопроса изменения перевозочного процесса при внедрении системы Entry/Exit Scheme (EES) стоит отметить, что влияния на процесс покупки билетов на поезда формирования АО "Укрзализныця" не предвидится, ведь внедрение указанной системы имеет влияние непосредственно на процедуру пересечения государственной границы", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, внедрение такой системы имеет целью усиление безопасности на границах ЕС и предусматривает отмену "ручных" проверок паспортов и ускорение процесса электронных проверок.

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Отмечается, что специалисты "Укрзализныци" сейчас подробно изучают все возможные факторы изменений для пассажиров при внедрении указанной системы, а также оценивают возможное влияние внедрения системы ETIAS и методов оплаты планируемого сбора.

"По мнению специалистов АО "Укрзализныця" внедрение указанного сбора в размере EUR7 не будет иметь серьезного влияния или ограничений пассажиропотока между Украиной и странами Европы", - добавили в УЗ.

Новые правила пересечения границы ЕС - главные новости

С 10 ноября на границах ЕС заработает новая ИТ-система пограничного контроля - Entry/Exit Scheme (EES). Теперь вместо штампов в паспорте будет сканирование лица и отпечатков пальцев.

Нардеп и председатель подкомитета ВРУ, который отвечает за вопросы регионального и трансграничного сотрудничества со странами ЕС, Елена Винтоняк рассказала УНИАН, что новая система EES заменит действующую систему ручного проставления штампов в паспортах, которая занимает много времени, и не предоставляет достоверных данных о пересечении границы.

Со следующего года ЕС также введет новую Европейскую систему информации и авторизации путешествий ETIAS. Подача заявки на получение разрешения на путешествие ETIAS не будет бесплатной и обойдется в 7 евро.

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