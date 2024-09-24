На границах с ЕС заработает новая IТ-система пограничного контроля - Entry/Exit Scheme (EES).

Европейский союз меняет правила пересечения границы. Теперь вместо штампов в паспорте будет сканирование лица и отпечатков пальцев.

Об этом сообщили в Telegram-канале правительства. В частности, отмечается, что безвиз не отменяется, никаких дополнительных сборов не вводится. В то же время меняется подход к проверке документов.

С 10 ноября на границах с ЕС заработает новая IТ-система пограничного контроля - Entry/Exit Scheme (EES).

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Система автоматически будет фиксировать въезд и выезд всех иностранцев в страны Шенгенской зоны. Это касается всех неграждан ЕС, включая украинцев, независимо от наличия визы или безвиза.

EES однократно зафиксирует ваши биометрические данные и будет хранить их 3 года. Штампов в паспорте больше не будет. Регистрация будет проходить автоматически через терминалы самообслуживания.

Чего ждать на границе:

во время первого въезда у вас возьмут биометрические данные: отпечатки пальцев и фото лица;

время прохождения границы может увеличиться - примерно на 40 секунд, пока будут собирать ваши данные;

биометрические данные будут хранить три года, повторно их сдавать не нужно;

если откажетесь от биометрии, вам откажут во въезде.

Далее при каждом пересечении границы нужно будет сканировать паспорт в терминале самообслуживания.

Зачем ЕС вводит EES:

упрощение пересечения границы;

усиление безопасности с помощью биометрических документов;

предотвращение использования поддельных паспортов.

Кроме того, эта мера направлена на противодействие нелегальной миграции.

Важные новости о сотрудничестве Украины и ЕС - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, в конце июня Украина и Еврокомиссия вслед за "торговым безвизом" продлили действие "транспортного безвиза" на год с возможностью его автоматической пролонгации до конца 2025 года. Грузовые автоперевозки из Украины в ЕС и из Евросоюза в Украину и дальше не потребуют специальных разрешений. Обновленное соглашение предусматривает также ряд взаимных обязательств о наличии лицензий на перевозки и маркировки грузовиков.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что "транспортный безвиз" способствует импорту, который вырос на 44%. Это, в частности, товары и комплектующие, которые нужны украинским производителям для налаживания производственного процесса.

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