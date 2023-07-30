Дистанционная регистрация чемоданов на рейс является платной. Для одного чемодана она стоит 25 евро, для двух — 35 евро.

Авиакомпания Air France, являющаяся одним из крупнейших авиаперевозчиков мира, заявила о предоставлении пассажирам новой услуги.

Как сообщает Avianews, теперь пассажиры могут не везти багаж в аэропорт при вылете из Парижа, а сдать его прямо во французской столице или ее пригородах в период от 30 до 4 часов до вылета самолета.

Услуга уже доступна в пяти гостиницах Парижа и крупных выставочных центрах. Также сообщается, что авиакомпания планирует предоставлять услугу по сдаче багажа на дому.

Видео дня

Воспользоваться услугой могут путешественники, которые вылетают из крупнейшего аэропорта Франции — парижского Шарля-де-Голля. Сдать багаж в городе при вылете из парижского аэропорта Орли можно будет позднее.

Дистанционная регистрация чемоданов на рейс является платной. Для одного чемодана она стоит 25 евро, для двух — 35 евро.

Пассажиры, которые сдадут свои чемоданы в городе, смогут проконтролировать местонахождение вещей через мобильное приложение авиакомпании.

Air France

Air France - дочерняя авиакомпания Air France-KLM. Является одной из крупнейших авиакомпаний и одной из старейших. До слияния с KLM была главной национальной авиакомпанией Франции со штатом работников 71 654 сотрудника (по состоянию на январь 2005 года). Авиакомпания использует магистральные и региональные самолёты. Базируется в аэропортах Парижа, Лиона, Ниццы. Осуществляет рейсы в 187 пунктов назначения.

Новшества от авиакомпаний

В 2022 году латвийская авиакомпания первой в Европе разрешила экипажам самолетов делать пирсинг и тату.

Латвийская авиакомпания airBaltic зявила о том, что первой в Европе запустит бесплатный спутниковый интернет от Starlink на всех своих самолетах. Ожидалось, что интернет будет запущет в 2023 году.

Латвийская авиакомпания airBaltic решила угощать своих пассажиров бочковым пивом во время полета.

В июле 2023 года стало известно о том, что индийский лоукостер IndiGo придумал способ высадки пассажиров из салона самолета буквально за считанные минуты.

Вас также могут заинтересовать новости: