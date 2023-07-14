IndiGo стала первой бюджетной авиакомпанией в мире, которая высаживает пассажиров через три двери, а не через две, как это происходит у других лоукостеров.

Индийский лоукостер IndiGo придумал способ высадки пассажиров из салона самолета буквально за считанные минуты.

Как сообщает Avianews.com, IndiGo стала первой бюджетной авиакомпанией в мире, которая высаживает пассажиров через три двери, а не через две, как это происходит у других лоукостеров.

Обычно лоукостеры используют две двери для высадки пассажиров с левого борта, поскольку другие выходы предназначены для сервисного обслуживания или аварийного покидания самолета.

IndiGo использует для высадки пассажиров стандартные носовую и хвостовую двери по левому борту и дополнительно задействовал носовую сервисную дверь по правому борту, которую обычно используют для загрузки бортового питания.

Сэкономить время на земле помогло использование не стандартных аэропортовых трапов с лестницами, а 3-уровневых пандусов. По ним пассажиры могут плавно спускаться на стоянку самолета.

Авиперевозчики и их нововведения

В августе 2022 года латвийская авиакомпания первой в Европе разрешила экипажам самолетов пирсинг и тату.

Латвийская авиакомпания airBaltic в 2023 году первой в Европе планирует запустить бесплатный спутниковый интернет от Starlink на всех своих самолетах. Доступ в сеть будет бесплатным. Услуга будет доступна для пассажирв как на земле, так и во время перелета.

4 июля 2023 года латвийская авиакомпания airBaltic заявила о том, что в июле впервые в своей истории угостит пассажиров настоящим бочковым пивом во время полета. Сообщлось, что пассажиров будут угощать пивом латвийского брэнда Mežpils, которое производит пивоварня, основанная в 1865 году.

Вас также могут заинтересовать новости: