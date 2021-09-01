Авиакомпания Air France продлила действие специальных правил, которые позволяют менять или сдавать билеты без штрафов.
Действие спецправил продлено до 31 марта 2022 года. Об этом сообщает Avianews.com.
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Air France позволяет менять как дату вылета, так и маршрут.
Авиакомпания не взимает за это каких-либо сборов, но если цена нового билета окажется выше, пассажиру выставят счет на доплату.
Вернуть билет можно без штрафа, если такие правила предусмотрены тарифом.
В авиакомпании отметили, что если пассажир вылетает 10 октября, за возвратом или обменом билета необходимо обратиться до 9 октября. При этом не нужно предоставлять какие-то справки или объяснять причины отказа от перелета.
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